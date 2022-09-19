***KRDMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.09.2022 16:49
***KRDMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064024
BIST
16:433.285
En Yüksek
|Değişim
|: -2,75%
|| -92,83
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.280
16:4318,3009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0453
|Açılış
|: 18,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
16:4318,3534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0696
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
16:43980,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,80
|Açılış
|: 980,66
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler16:41
|SMRTG
|45,98
|107.831.110
|% 10,00
|
|FENER
|55,05
|312.869.546
|% 9,99
|
|RODRG
|37,90
|8.769.603
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|25.070.214
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|26.090.329
|% 9,95
|
|HALKB
|8,95
|2.687.386.012
|% -9,96
|
|NTHOL
|9,95
|142.279.400
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|23.977.820
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.685.538
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.694.010
|% -9,86
|
|AKBNK
|11,65
|4.078.811.166
|% -4,43
|
|GARAN
|19,94
|3.743.864.695
|% -8,45
|
|ASELS
|31,64
|2.908.202.196
|% -6,39
|
|YKBNK
|7,13
|2.862.759.594
|% -2,73
|
|HALKB
|8,95
|2.687.386.012
|% -9,96
|
|EKGYO
|4,22
|2.648.235.827
|% -3,43
|
|YKBNK
|7,13
|2.862.759.594
|% -2,73
|
|AKBNK
|11,65
|4.078.811.166
|% -4,43
|
|HALKB
|8,95
|2.687.386.012
|% -9,96
|
|ISCTR
|8,23
|2.300.640.409
|% -6,05
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2935
|18,3002
|% 0,24
|
|Euro
|18,3126
|18,3538
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,7512
|20,8553
|% -0,17
|
|Frank
|18,8424
|18,9559
|% -0,00
|
|Riyal
|4,8518
|4,8761
|% 0,17
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-8,08
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-26,00
|
|Tam
|6.666
|6.750
|38,00
|
|Yarım
|3.248
|3.288
|7,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.645
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,42
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|-0,18
|
|B. Petrol
|88,93
|88,93
|-2,42
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:55IHLAS
Yüzde -7.25 oranında düşüşle 0.64 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 555, 751 adet işlem
-
16:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -123, 5 kaybederek (% -3.37 ) 3, 544
-
16:54
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse AKBNK, GARAN, ASELS
-
16:54XU100
Endeks 3, 287 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 66 altında . İşlem hacmi 46, 963.00 milyon TL de
-
16:54VAKFN
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 626, 222 adet işlem