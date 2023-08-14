***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.08.2023 18:10
***KRDMD******KRDMB******KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NECDET UTKANLAR Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
ŞERİF OKLUOĞLU Strateji ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
AHMET AYCAN İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
MUSTAFA KARAKUŞ İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185263
BIST
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18:057.737
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 23,00
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
18:0527,0460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0806
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9226
18:0529,5327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0751
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
18:051.658,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,72
|Açılış
|: 1.658,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|33,66
|64.425.897
|% 10,00
|
|NETAS
|42,68
|153.418.757
|% 10,00
|
|MERIT
|56,65
|72.369.356
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.840.364
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|22.420.990
|% 10,00
|
|SDTTR
|399,90
|4.605.884.801
|% -9,99
|
|AVHOL
|105,50
|162.300.729
|% -9,98
|
|MNDRS
|9,92
|316.254.251
|% -9,90
|
|PEGYO
|7,22
|153.119.310
|% -9,75
|
|DYOBY
|26,06
|122.303.363
|% -6,86
|
|ASTOR
|140,00
|12.724.545.377
|% 8,28
|
|EREGL
|42,56
|12.301.880.781
|% 3,70
|
|THYAO
|261,40
|10.302.265.807
|% -1,62
|
|TUPRS
|115,00
|6.705.057.710
|% 3,60
|
|PETKM
|19,00
|5.878.154.283
|% 0,42
|
|ZOREN
|4,53
|2.879.895.748
|% 9,95
|
|SKBNK
|4,04
|1.445.659.018
|% 6,60
|
|PETKM
|19,00
|5.878.154.283
|% 0,42
|
|YKBNK
|15,84
|4.882.906.738
|% 0,51
|
|ISCTR
|17,01
|5.022.139.914
|% -1,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0413
|27,0475
|% 0,30
|
|Euro
|29,5179
|29,5328
|% -0,25
|
|Sterlin
|34,1893
|34,3608
|% 0,19
|
|Frank
|30,6561
|30,8408
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1862
|7,2222
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-6,20
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.110
|11.197
|9,00
|
|Yarım
|5.572
|5.624
|4,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.812
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,61
|19,64
|-0,06
|
|B. Petrol
|86,19
|86,19
|-0,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SEGYO
Yüzde 4.03 oranında artışla 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 430, 405 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 07 artarak (% 0.04 ) 8, 382
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AVHOL, PEGYO
-
17:58XU100
Endeks 7, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 157, 954.00 milyon TL de
-
17:57SUWEN
Yüzde 5.29 oranında artışla 21.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 885, 795 adet işlem