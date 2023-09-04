***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.09.2023 17:12
***KRDMD******KRDMB******KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NECDET UTKANLAR Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
ŞERİF OKLUOĞLU Strateji ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
AHMET AYCAN İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
MUSTAFA KARAKUŞ İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
FAZIL ÇİFTÇİ Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191395
BIST
'
18:058.141
En Düşük
|Değişim
|: 1,06%
|| 85,21
|Açılış
|: 8.141
|
|Önceki Kapanış
|: 8.056
|
8.126
En Yüksek
8.239
18:0526,7731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0814
|Açılış
|: 26,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,7867
En Düşük
26,5050
18:0528,8961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0904
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9578
En Düşük
28,2072
18:051.668,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.668,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.665,01
|
1.674,44
En Düşük
1.653,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KZGYO
|30,36
|4.928.703
|% 10,00
|
|AGHOL
|236,50
|584.850.011
|% 10,00
|
|CWENE
|382,80
|1.524.806.530
|% 10,00
|
|OFSYM
|93,50
|175.967.186
|% 10,00
|
|ANELE
|9,02
|125.960.782
|% 10,00
|
|KENT
|459,00
|2.888.610
|% -10,00
|
|KTLEV
|40,74
|2.315.956.854
|% -9,95
|
|DIRIT
|7,60
|2.205.706
|% -9,20
|
|MARKA
|10,91
|4.107.385
|% -8,16
|
|EUYO
|12,91
|5.205.012
|% -7,79
|
|THYAO
|252,70
|9.649.162.672
|% -0,51
|
|ASTOR
|144,90
|8.710.519.949
|% 2,19
|
|TUPRS
|144,90
|8.494.600.960
|% 1,54
|
|ISCTR
|22,36
|8.455.006.679
|% 4,68
|
|KOZAL
|30,72
|7.613.395.851
|% 6,96
|
|ISCTR
|22,36
|8.455.006.679
|% 4,68
|
|YKBNK
|16,71
|5.347.962.836
|% 3,79
|
|EKGYO
|8,80
|2.801.728.826
|% -0,45
|
|ZOREN
|4,85
|1.400.554.238
|% 0,41
|
|KOZAL
|30,72
|7.613.395.851
|% 6,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7464
|26,7995
|% 0,40
|
|Euro
|28,8833
|28,8897
|% 0,29
|
|Sterlin
|33,6851
|33,8540
|% 0,56
|
|Frank
|30,1385
|30,3201
|% 0,41
|
|Riyal
|7,1158
|7,1515
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-1,57
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.669
|3,73
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.434
|2,00
|
|Tam
|11.024
|11.130
|36,00
|
|Yarım
|5.529
|5.586
|18,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.793
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,66
|20,67
|-0,10
|
|B. Petrol
|88,94
|88,94
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOKTA
Yüzde 8.05 oranında artışla 88.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 198, 086 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 91, 96 artarak (% 1.08 ) 8, 646
-
17:58XU100
Endeks 8, 154 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 156, 828.00 milyon TL de
-
17:57IZENR
Yüzde 9.93 oranında artışla 65.30 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 268, 567 adet işlem
-
17:56CWENE
Yüzde 6.24 oranında artışla 369.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 416, 560 adet işlem