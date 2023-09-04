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***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.09.2023 17:12
***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KRDMD******KRDMB******KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NECDET UTKANLAR Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
ŞERİF OKLUOĞLU Strateji ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
AHMET AYCAN İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
MUSTAFA KARAKUŞ İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
FAZIL ÇİFTÇİ Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191395


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KZGYO 30,36 4.928.703 % 10,00  
AGHOL 236,50 584.850.011 % 10,00  
CWENE 382,80 1.524.806.530 % 10,00  
OFSYM 93,50 175.967.186 % 10,00  
ANELE 9,02 125.960.782 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,7464 26,7995 % 0,40  
Euro 28,8833 28,8897 % 0,29  
Sterlin 33,6851 33,8540 % 0,56  
Frank 30,1385 30,3201 % 0,41  
Riyal 7,1158 7,1515 % 0,29  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.938 1.939 -1,57  
Altın Gr. 1.668 1.669 3,73  
Cumhuriyet 11.264 11.434 2,00  
Tam 11.024 11.130 36,00  
Yarım 5.529 5.586 18,00  
Çeyrek 2.756 2.793 9,00  
Gümüş.Ons 23,98 24,01 -0,20  
Gümüş Gr. 20,66 20,67 -0,10  
B. Petrol 88,94 88,94 0,39  
Seans Raporu 18:05
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