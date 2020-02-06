***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2020 10:06
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817303
BIST
10:34123.736
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 1.414,87
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
10:345,9864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9882
En Düşük
5,9757
10:346,5921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0138
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,5934
En Düşük
6,5779
10:34299,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,43
|Açılış
|: 299,92
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
300,02
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|27,58
|3.505.485
|% 12,11
|
|UZERB
|2,34
|11.679
|% 9,86
|
|ORMA
|6,15
|6.402
|% 9,82
|
|CEOEM
|8,23
|12.057.135
|% 8,58
|
|RYGYO
|9,06
|23.419.849
|% 7,86
|
|DOKTA
|64,05
|2.173.985
|% -14,94
|
|BALAT
|1,84
|19.375
|% -5,15
|
|EGCYH
|0,44
|40.673
|% -4,35
|
|KRGYO
|3,34
|6.389.933
|% -4,30
|
|PGSUS
|71,75
|168.103.165
|% -4,01
|
|THYAO
|14,80
|269.837.505
|% 1,30
|
|PGSUS
|71,75
|168.103.165
|% -4,01
|
|SASA
|9,39
|146.517.464
|% -0,74
|
|YKBNK
|3,09
|139.909.865
|% 3,00
|
|ISFIN
|4,61
|98.333.922
|% 2,22
|
|TEKTU
|1,77
|85.395.699
|% 4,73
|
|YKBNK
|3,09
|139.909.865
|% 3,00
|
|KRDMD
|2,96
|90.801.622
|% 2,07
|
|ZOREN
|1,75
|44.062.315
|% 2,34
|
|ODAS
|2,25
|53.552.970
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7520
|7,7908
|% 0,07
|
|Frank
|6,1231
|6,1600
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5904
|1,5984
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|1,12
|
|Altın Gr.
|300
|300
|0,41
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|56,23
|56,23
|0,95
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