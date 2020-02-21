KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|DGGYO
|6,38
|14.427.701
|% 12,13
|RYSAS
|8,90
|3.339.892
|% 11,67
|GYHOL
|26,16
|387.543
|% 10,94
|HUBVC
|31,22
|59.373.311
|% 10,55
|YBTAS
|5.142,00
|327.508
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8958
|7,9354
|% 0,77
|Frank
|6,2060
|6,2434
|% 0,49
|Riyal
|1,6267
|1,6348
|% 0,31
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|16,02
|Altın Gr.
|322
|322
|3,87
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|33,00
|Tam
|2.120
|2.173
|32,85
|Yarım
|1.025
|1.051
|15,89
|Çeyrek
|514
|526
|7,95
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,56
|0,16
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,04
|B. Petrol
|58,14
|58,14
|-1,17
Seans Raporu
- 14:53ALBRK Yüzde -3.25 oranında düşüşle 1.49 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 459, 905 adet işlem
- 14:52IZMDC Yüzde -4.85 oranında düşüşle 10.40 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 119 adet işlem
- 14:51XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -408, 81 kaybederek (% -0.29 ) 138, 399
- 14:51 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, CEMAS, EKGYO
- 14:51XU100 Endeks 115, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 7, 625.00 milyon TL de