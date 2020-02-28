***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 11:46
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822676
BIST
11:58105.502
En Yüksek
|Değişim
|: -4,45%
|| -4.916,85
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.736
En Düşük
99.332
11:586,2476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0472
|Açılış
|: 6,2380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2530
En Düşük
6,1998
11:586,9027
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0810
|Açılış
|: 6,8720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9027
En Düşük
6,8179
11:58328,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,39
|Açılış
|: 328,61
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,66
|9.298.137
|% 15,25
|
|OYAYO
|3,80
|14.090.609
|% 12,43
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|AKSEN
|3,79
|6.991.840
|% 7,98
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|BUCIM
|3,38
|816.252
|% -11,98
|
|THYAO
|11,50
|500.501.322
|% -5,35
|
|ASELS
|27,06
|358.347.968
|% -3,29
|
|GARAN
|9,52
|123.175.666
|% -6,58
|
|PETKM
|3,61
|98.775.739
|% -3,48
|
|YKBNK
|2,30
|95.707.197
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,22
|84.371.961
|% -5,43
|
|EKGYO
|1,36
|89.790.977
|% -7,48
|
|THYAO
|11,50
|500.501.322
|% -5,35
|
|ODAS
|1,93
|80.658.857
|% -5,39
|
|YKBNK
|2,30
|95.707.197
|% -6,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0181
|8,0583
|% 0,60
|
|Frank
|6,4531
|6,4920
|% 1,28
|
|Riyal
|1,6606
|1,6689
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.637
|-0,56
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,49
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.162
|2.216
|-2,92
|
|Yarım
|1.045
|1.072
|-1,41
|
|Çeyrek
|524
|536
|-0,71
|
|Gümüş.Ons
|17,25
|17,29
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,36
|50,36
|-1,37
|