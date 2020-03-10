***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 15:13
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826098
BIST
16:15103.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -47,82
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
16:156,1371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0097
|Açılış
|: 6,1365
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
16:156,9816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0482
|Açılış
|: 6,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
16:15328,39
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -3,43
|Açılış
|: 328,39
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|5.329.300
|% 14,73
|
|DOKTA
|25,14
|16.473.651
|% 13,24
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,24
|17.026
|% 9,80
|
|HATEK
|8,54
|21.219.031
|% 8,79
|
|OYAYO
|5,62
|869.785
|% -14,98
|
|BURCE
|5,95
|1.810.196
|% -11,59
|
|AYCES
|7,55
|1.409.810
|% -11,07
|
|MAALT
|65,60
|5.888.444
|% -10,75
|
|TGSAS
|4,15
|3.362.072
|% -9,78
|
|THYAO
|10,43
|862.549.995
|% 0,48
|
|ASELS
|27,20
|779.948.031
|% -2,02
|
|GARAN
|9,48
|527.253.094
|% 3,27
|
|YKBNK
|2,35
|355.599.979
|% 2,62
|
|ODAS
|1,82
|213.306.430
|% -2,67
|
|YKBNK
|2,35
|355.599.979
|% 2,62
|
|IHLGM
|1,23
|181.252.214
|% -2,38
|
|ODAS
|1,82
|213.306.430
|% -2,67
|
|KARSN
|1,62
|144.657.239
|% -2,41
|
|EKGYO
|1,34
|113.436.128
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9708
|8,0107
|% -0,80
|
|Frank
|6,5665
|6,6060
|% -0,68
|
|Riyal
|1,6297
|1,6378
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|-15,99
|
|Altın Gr.
|327
|328
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|2.169
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.160
|2.214
|-9,21
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|-4,46
|
|Çeyrek
|524
|535
|-2,23
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,08
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,00
|
|B. Petrol
|37,52
|37,52
|3,16
|