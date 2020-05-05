***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2020 10:07
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842479
BIST
11:3499.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 323,18
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
99.083
11:347,0576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0130
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0625
En Düşük
7,0234
11:347,6670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0197
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:34385,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,17
|Açılış
|: 385,56
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.862.704
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.889.000
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|79.096
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|RODRG
|2,02
|693.151
|% -9,01
|
|MMCAS
|1,25
|62.543
|% -8,76
|
|PETUN
|23,00
|287.086.346
|% -7,33
|
|GARAN
|8,28
|245.805.725
|% 1,35
|
|KRDMD
|2,27
|226.334.415
|% 5,09
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|PGSUS
|53,35
|207.274.532
|% -3,87
|
|KRDMD
|2,27
|226.334.415
|% 5,09
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|GSRAY
|2,68
|195.029.600
|% -3,60
|
|DOHOL
|1,89
|102.534.082
|% 2,72
|
|KARSN
|1,78
|71.163.319
|% -2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7631
|8,8071
|% 0,29
|
|Frank
|7,2752
|7,3191
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8721
|1,8815
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-1,39
|
|Altın Gr.
|386
|387
|1,22
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.530
|4,40
|
|Tam
|2.554
|2.592
|4,50
|
|Yarım
|1.238
|1.267
|2,20
|
|Çeyrek
|621
|634
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|14,83
|14,86
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,03
|
|B. Petrol
|28,84
|28,84
|1,64
|
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