***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2020 11:44
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849799
BIST
13:02110.914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 892,26
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
13:026,7850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0197
|Açılış
|: 6,8040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7881
En Düşük
6,7485
13:027,6653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0341
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
13:02370,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,36
|Açılış
|: 370,16
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,19
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|46.752.406
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.104.297
|% 10,00
|
|CMENT
|27,50
|8.165.437
|% 10,00
|
|LUKSK
|14,88
|1.208.033
|% 9,98
|
|RTALB
|20,60
|6.767.574
|% 9,98
|
|CASA
|20,80
|112.265
|% -9,88
|
|ALYAG
|1,22
|442.655
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,60
|164.369
|% -6,98
|
|GLBMD
|4,82
|748.344
|% -6,59
|
|KRGYO
|3,57
|63.689.166
|% -6,05
|
|GARAN
|8,39
|721.649.482
|% 1,21
|
|EKGYO
|1,72
|436.466.397
|% 4,88
|
|THYAO
|12,80
|395.459.636
|% 0,63
|
|ASELS
|32,16
|337.344.337
|% 0,88
|
|GSRAY
|3,65
|319.569.612
|% 4,58
|
|EKGYO
|1,72
|436.466.397
|% 4,88
|
|GSRAY
|3,65
|319.569.612
|% 4,58
|
|GARAN
|8,39
|721.649.482
|% 1,21
|
|BNTAS
|3,76
|185.397.666
|% 7,43
|
|PETKM
|3,80
|181.732.601
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5728
|8,6158
|% 0,33
|
|Frank
|7,0188
|7,0610
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8019
|1,8109
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|11,55
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,04
|
|Cumhuriyet
|2.399
|2.431
|-16,60
|
|Tam
|2.470
|2.501
|-17,20
|
|Yarım
|1.205
|1.219
|-10,20
|
|Çeyrek
|603
|610
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,71
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,08
|
|B. Petrol
|42,77
|42,77
|0,47
|