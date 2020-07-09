***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 17:20
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858274
BIST
17:09118.288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -424,43
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
17:096,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
17:097,7776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
17:09400,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,59
|Açılış
|: 400,50
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.886.492
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.930.898
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|34.872.527
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|14.903.265
|% 9,98
|
|BFREN
|342,60
|24.047.494
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|11.276.253
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.316.065
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,43
|20.421.097
|% -9,67
|
|EDIP
|2,44
|29.316.912
|% -9,29
|
|TURGG
|62,05
|8.249.185
|% -8,48
|
|SISE
|6,57
|3.313.212.866
|% 3,14
|
|THYAO
|11,75
|1.567.602.072
|% 3,89
|
|TRKCM
|4,67
|1.230.796.925
|% 8,35
|
|EKGYO
|2,25
|1.130.452.598
|% -1,32
|
|ODAS
|2,70
|1.034.242.385
|% -0,37
|
|SISE
|6,57
|3.313.212.866
|% 3,14
|
|EKGYO
|2,25
|1.130.452.598
|% -1,32
|
|ODAS
|2,70
|1.034.242.385
|% -0,37
|
|TRKCM
|4,67
|1.230.796.925
|% 8,35
|
|KRDMD
|3,23
|757.375.425
|% -1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6639
|8,7073
|% 0,48
|
|Frank
|7,2911
|7,3350
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|5,27
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.619
|14,00
|
|Tam
|2.674
|2.688
|14,40
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|7,00
|
|Çeyrek
|649
|658
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,02
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|-0,18
|
Seans Raporu
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