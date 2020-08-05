KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|36,08
|460.994
|% 10,00
|KLGYO
|8,71
|17.518.623
|% 9,97
|RAYSG
|6,19
|3.702.600
|% 9,95
|AYES
|5,32
|110.470
|% 9,92
|OYAYO
|7,23
|5.999.573
|% 9,88
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,3157
|9,3624
|% 1,12
|Frank
|7,7707
|7,8175
|% 0,59
|Riyal
|1,8862
|1,8957
|% 0,70
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|2.047
|2.048
|9,38
|Altın Gr.
|468
|468
|6,16
|Cumhuriyet
|3.070
|3.133
|38,40
|Tam
|3.163
|3.233
|49,10
|Yarım
|1.535
|1.573
|19,20
|Çeyrek
|770
|788
|9,60
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|0,73
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,21
|B. Petrol
|45,39
|45,39
|0,20
Seans Raporu
- 10:51KRONT Yüzde 4.59 oranında artışla 26.90 lira fiyatla işlem gören hissede 287, 003 adet işlem
- 10:49TUCLK Yüzde -5.54 oranında düşüşle 5.29 lira fiyatla işlem gören hissede 122, 522 adet işlem
- 10:48 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, SISE, MGROS
- 10:48 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TRKCM, TUPRS, KOZAL
- 10:48XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 03 kaybederek (% -0.10 ) 1, 000