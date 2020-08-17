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***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

17.08.2020 15:15
GÜNCEL HABERLER



***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [KRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869362


BIST




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARMDA 26,40 8.336.125 % 10,00  
HUBVC 16,94 67.365.661 % 10,00  
BURCE 24,64 15.822.336 % 10,00  
ALCTL 22,02 46.851.836 % 9,99  
KENT 2.518,50 22.811.749 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3846 7,3913 % 0,46  
Euro 8,7645 8,7713 % 0,66  
Sterlin 9,6530 9,7014 % 0,57  
Frank 8,1212 8,1701 % 0,75  
Riyal 1,9641 1,9740 % 0,42  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 471 471 10,71  
Cumhuriyet 3.131 3.179 6,00  
Tam 3.121 3.200 66,49  
Yarım 1.509 1.548 32,16  
Çeyrek 757 774 16,09  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 0,26  
Seans Raporu 18:05
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