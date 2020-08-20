***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.08.2020 10:13
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870283
BIST
10:541.119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,72
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.116
10:547,3240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0354
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3240
En Düşük
7,2632
10:548,6824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0440
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,6931
En Düşük
8,6034
10:54455,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,13
|Açılış
|: 455,65
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler10:54
|KENT
|2.244,10
|2.636.818
|% 10,00
|
|TKURU
|97,90
|1.647.755
|% 10,00
|
|CASA
|31,26
|71.335
|% 9,99
|
|TLMAN
|17,42
|7.907.160
|% 9,97
|
|MZHLD
|17,40
|185.362
|% 9,85
|
|CRDFA
|5,77
|1.168.465
|% -9,98
|
|NIBAS
|19,05
|25.794
|% -9,97
|
|DIRIT
|1,93
|246.388
|% -8,96
|
|KSTUR
|73,00
|7.811
|% -6,41
|
|ROYAL
|2,49
|288.842
|% -6,39
|
|PETKM
|4,47
|1.159.113.654
|% 5,67
|
|TUPRS
|88,50
|1.029.956.717
|% 2,97
|
|RTALB
|58,70
|251.715.166
|% 0,86
|
|ZOREN
|2,82
|226.926.234
|% 6,42
|
|KRDMD
|3,01
|203.330.851
|% 2,73
|
|PETKM
|4,47
|1.159.113.654
|% 5,67
|
|ZOREN
|2,82
|226.926.234
|% 6,42
|
|EKGYO
|2,03
|161.547.433
|% -1,46
|
|KRDMD
|3,01
|203.330.851
|% 2,73
|
|AKENR
|2,07
|86.933.771
|% 6,70
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3192
|7,3240
|% 0,49
|
|Euro
|8,6748
|8,6824
|% 0,51
|
|Sterlin
|9,5515
|9,5994
|% 0,26
|
|Frank
|7,9858
|8,0339
|% 0,59
|
|Riyal
|1,9458
|1,9555
|% 0,35
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|455
|455
|2,31
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,03
|