***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.09.2020 13:45
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876680
BIST
16:311.130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 10,69
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.124
16:317,6453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0199
|Açılış
|: 7,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6870
En Düşük
7,5122
16:318,8999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9420
En Düşük
8,7728
16:31455,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,35
|Açılış
|: 455,61
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,37
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler16:31
|MRSHL
|380,60
|29.390.725
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.623.914
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|3.757.846
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|4.193.627
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|753.106
|% 10,00
|
|HURGZ
|1,98
|461.813.810
|% -10,00
|
|ARMDA
|66,00
|33.902.294
|% -9,96
|
|AYCES
|102,10
|39.648.462
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,62
|1.191.128
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|10.079.112
|% -9,90
|
|GARAN
|7,22
|2.831.065.214
|% 3,00
|
|SISE
|7,01
|1.711.586.680
|% 2,64
|
|ASELS
|17,34
|1.014.369.065
|% 2,18
|
|AKBNK
|5,14
|630.429.456
|% 1,98
|
|KRDMD
|3,31
|609.360.146
|% 0,91
|
|ODAS
|2,65
|428.572.119
|% 1,15
|
|IHLGM
|1,47
|206.472.906
|% -5,16
|
|ADESE
|2,34
|281.707.923
|% -0,85
|
|AVOD
|5,17
|461.290.483
|% 7,04
|
|TURSG
|5,76
|256.883.882
|% 1,77
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6357
|7,6453
|% 0,26
|
|Euro
|8,8826
|8,8999
|% -0,04
|
|Sterlin
|9,6694
|9,7179
|% -0,19
|
|Frank
|8,1803
|8,2296
|% -0,17
|
|Riyal
|2,0270
|2,0372
|% 0,01
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-4,77
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.084
|-6,00
|
|Tam
|3.025
|3.101
|-1,95
|
|Yarım
|1.462
|1.500
|-0,95
|
|Çeyrek
|733
|750
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|23,00
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|5,57
|5,58
|-0,10
|
|B. Petrol
|41,63
|41,63
|-0,31
|
Seans Raporu
16:31
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