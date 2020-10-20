***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2020 10:00
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882483
BIST
12:441.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,28
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.211
En Düşük
1.202
12:447,8963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0176
|Açılış
|: 7,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
12:449,3241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0486
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3253
En Düşük
9,2625
12:44484,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,81
|Açılış
|: 484,12
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler12:42
|AKSGY
|4,18
|75.365.115
|% 10,00
|
|TSKB
|1,54
|96.078.041
|% 10,00
|
|PKENT
|907,70
|86.232
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|219.705.506
|% 9,99
|
|KONYA
|625,50
|6.366.965
|% 9,99
|
|MERKO
|19,44
|2.700.449
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|22.388
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.561.752
|% -9,98
|
|YAPRK
|44,72
|4.829.799
|% -9,98
|
|ARTI
|10,73
|251.093
|% -9,98
|
|GARAN
|7,46
|763.249.090
|% -0,53
|
|ASELS
|18,28
|501.144.083
|% 0,99
|
|ISFIN
|4,16
|447.015.715
|% 2,72
|
|SISE
|6,86
|443.887.014
|% 0,00
|
|CEMAS
|2,54
|428.566.643
|% 8,55
|
|SKBNK
|2,08
|409.292.930
|% 4,00
|
|ALBRK
|1,78
|337.632.615
|% 2,89
|
|CEMAS
|2,54
|428.566.643
|% 8,55
|
|YKBNK
|2,33
|264.441.536
|% 0,87
|
|ISFIN
|4,16
|447.015.715
|% 2,72
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8938
|7,8969
|% 0,23
|
|Euro
|9,3207
|9,3237
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,2104
|10,2616
|% 0,41
|
|Frank
|8,6565
|8,7087
|% 0,44
|
|Riyal
|2,0984
|2,1089
|% 0,24
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|3,88
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.190
|3.269
|-6,20
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-2,99
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,70
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,24
|0,06
|
|B. Petrol
|42,60
|42,60
|-0,02
|