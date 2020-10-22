***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.10.2020 14:03
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883038
BIST
15:201.205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -6,47
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
15:207,9432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1305
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
15:209,3977
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1336
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
15:20486,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,67
|Açılış
|: 486,69
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler15:20
|KARTN
|1.125,70
|1.230.390
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.319.018
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|15.122.289
|% 9,98
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|121.635.774
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,23
|2.646.973.792
|% -3,98
|
|TSKB
|1,82
|2.423.801.193
|% 7,69
|
|AKBNK
|5,18
|687.677.256
|% -4,07
|
|VAKBN
|4,17
|608.928.488
|% -3,92
|
|SISE
|6,92
|595.481.374
|% -0,57
|
|TSKB
|1,82
|2.423.801.193
|% 7,69
|
|GARAN
|7,23
|2.646.973.792
|% -3,98
|
|SKBNK
|2,02
|576.990.438
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,28
|584.982.159
|% -4,20
|
|VAKBN
|4,17
|608.928.488
|% -3,92
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9389
|7,9432
|% 1,67
|
|Euro
|9,3889
|9,3977
|% 1,44
|
|Sterlin
|10,3516
|10,4035
|% 1,09
|
|Frank
|8,7026
|8,7550
|% 1,25
|
|Riyal
|2,1077
|2,1182
|% 1,49
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-18,46
|
|Altın Gr.
|486
|486
|2,68
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.273
|12,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|4,84
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|2,34
|
|Çeyrek
|776
|794
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,64
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,99
|41,99
|0,28
|
Seans Raporu
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