***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.02.2021 15:19
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909639
BIST
15:281.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 17,64
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.560
En Düşük
1.547
15:286,9655
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0702
|Açılış
|: 6,9720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9584
15:288,4571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0689
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4506
15:28408,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -3,54
|Açılış
|: 408,52
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,66
BIST En Aktif Hisseler15:28
|VAKFN
|12,32
|12.460.542
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|TGSAS
|26,46
|217.594.491
|% -8,88
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|145,80
|2.151.019.572
|% 1,11
|
|SASA
|37,64
|1.467.886.412
|% 9,36
|
|THYAO
|12,30
|980.237.927
|% 2,50
|
|TCELL
|16,99
|638.612.032
|% 1,92
|
|GARAN
|9,98
|603.054.588
|% 0,60
|
|GSDHO
|2,72
|330.906.573
|% 0,74
|
|ALBRK
|2,28
|252.233.647
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,53
|250.415.721
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,45
|138.890.283
|% 0,69
|
|CEMAS
|2,27
|216.565.406
|% 2,25
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9634
|6,9655
|% -1,00
|
|Euro
|8,4515
|8,4571
|% -0,81
|
|Sterlin
|9,6579
|9,7063
|% -0,60
|
|Frank
|7,7910
|7,8379
|% -0,84
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% -0,95
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|2,06
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,80
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|-22,00
|
|Tam
|2.705
|2.773
|-21,86
|
|Yarım
|1.307
|1.342
|-10,58
|
|Çeyrek
|656
|671
|-5,29
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,68
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,03
|
|B. Petrol
|63,32
|63,32
|0,89
|
Seans Raporu
15:28
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