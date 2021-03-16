***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2021 10:42
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918397
BIST
10:351.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,06
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.565
En Düşük
1.560
10:357,5265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0062
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,5496
En Düşük
7,5139
10:358,9771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0112
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0136
En Düşük
8,9627
10:35418,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,76
|Açılış
|: 418,77
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
417,34
BIST En Aktif Hisseler10:35
|SANKO
|14,53
|33.589.813
|% 9,99
|
|TRILC
|21,42
|32.656.418
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|335.187
|% 9,96
|
|ACSEL
|24,98
|9.959.191
|% 9,95
|
|IDEAS
|68,65
|2.418.196
|% 9,93
|
|FENER
|29,10
|198.937.229
|% -7,74
|
|GRNYO
|3,46
|5.929.143
|% -4,95
|
|MMCAS
|5,70
|38.954
|% -4,84
|
|FRIGO
|32,70
|682.275
|% -4,72
|
|POLTK
|319,00
|7.243.778
|% -4,46
|
|GOZDE
|8,92
|297.011.471
|% -2,41
|
|SISE
|7,78
|226.337.798
|% -0,13
|
|GARAN
|8,77
|214.191.146
|% 0,57
|
|FENER
|29,10
|198.937.229
|% -7,74
|
|LOGO
|176,90
|198.343.490
|% 9,13
|
|GOZDE
|8,92
|297.011.471
|% -2,41
|
|SISE
|7,78
|226.337.798
|% -0,13
|
|BJKAS
|5,42
|137.490.672
|% 7,54
|
|YKBNK
|2,73
|69.927.708
|% 1,49
|
|GARAN
|8,77
|214.191.146
|% 0,57
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5225
|7,5265
|% -0,08
|
|Euro
|8,9723
|8,9771
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,3914
|10,4435
|% -0,49
|
|Frank
|8,0915
|8,1403
|% 0,01
|
|Riyal
|2,0032
|2,0132
|% 0,02
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-3,24
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,21
|68,21
|-0,67
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Seans Raporu
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