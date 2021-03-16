***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2021 11:27
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918406
BIST
13:021.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,66
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.565
En Düşük
1.558
13:027,5226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0101
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,5139
13:028,9813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0070
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9627
13:02418,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,85
|Açılış
|: 418,68
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
417,34
BIST En Aktif Hisseler13:02
|SANKO
|14,53
|35.649.906
|% 9,99
|
|VAKKO
|17,22
|48.009.734
|% 9,96
|
|TRILC
|21,42
|33.607.552
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|741.642
|% 9,96
|
|LOGO
|178,20
|321.974.477
|% 9,93
|
|FENER
|29,12
|299.988.712
|% -7,67
|
|GRNYO
|3,41
|12.497.929
|% -6,32
|
|CASA
|160,00
|932.356
|% -5,44
|
|KRGYO
|7,15
|32.577.889
|% -4,79
|
|LIDFA
|4,09
|12.422.163
|% -4,66
|
|GARAN
|8,88
|860.569.401
|% 1,83
|
|KOZAL
|128,20
|722.451.589
|% 3,81
|
|OTKAR
|435,50
|492.533.874
|% -0,11
|
|GOZDE
|8,80
|474.963.203
|% -3,72
|
|KRDMD
|7,72
|454.247.757
|% 1,71
|
|GARAN
|8,88
|860.569.401
|% 1,83
|
|EKGYO
|2,24
|186.636.012
|% 0,45
|
|BJKAS
|5,53
|323.205.858
|% 9,72
|
|TSKB
|1,69
|102.201.638
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,72
|454.247.757
|% 1,71
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5167
|7,5226
|% -0,13
|
|Euro
|8,9749
|8,9813
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,3699
|10,4219
|% -0,70
|
|Frank
|8,0757
|8,1243
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9994
|2,0095
|% -0,16
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-0,38
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.780
|2.822
|-19,00
|
|Tam
|2.769
|2.839
|-18,20
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-9,05
|
|Çeyrek
|671
|687
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,07
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,06
|
|B. Petrol
|68,09
|68,09
|-0,79
|