***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 15:59
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929150
BIST
16:561.387
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -21,60
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.383
16:568,0794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0216
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
16:569,7165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0440
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7378
En Düşük
9,6196
16:56460,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,29
|Açılış
|: 460,08
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler16:56
|FENER
|31,90
|24.438.048
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.498.633
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.655.597
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|ANELE
|5,49
|72.741.180
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.113.373
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.726.262
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|INVEO
|101,80
|36.093.075
|% -9,99
|
|EREGL
|18,26
|1.323.358.656
|% -0,44
|
|PETKM
|6,60
|1.183.390.528
|% 4,27
|
|GARAN
|7,08
|967.424.411
|% -2,75
|
|QUAGR
|26,34
|794.542.861
|% -9,55
|
|KRDMD
|7,26
|612.943.725
|% -2,42
|
|PETKM
|6,60
|1.183.390.528
|% 4,27
|
|EKGYO
|1,88
|311.804.541
|% -0,53
|
|ODAS
|3,09
|441.182.837
|% -7,76
|
|GARAN
|7,08
|967.424.411
|% -2,75
|
|MAKTK
|3,28
|417.453.533
|% -7,61
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0743
|8,0794
|% 0,27
|
|Euro
|9,7069
|9,7165
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,2310
|11,2873
|% 0,98
|
|Frank
|8,7844
|8,8373
|% 0,70
|
|Riyal
|2,1463
|2,1571
|% 0,20
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-3,25
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,12
|67,12
|0,35
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Seans Raporu
16:56
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