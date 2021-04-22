***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2021 10:20
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930414
BIST
10:371.312
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -18,87
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.326
En Düşük
1.309
10:378,3159
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1368
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,3697
En Düşük
8,1672
10:3710,0137
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1471
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
10,0816
En Düşük
9,8213
10:37479,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 7,61
|Açılış
|: 479,49
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler10:37
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|SEKUR
|22,76
|2.503.486
|% 9,95
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|ATLAS
|2,27
|10.842.966
|% 9,66
|
|KAREL
|26,52
|16.840.395
|% 7,98
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|YAPRK
|76,30
|2.404.754
|% -9,97
|
|SANEL
|3,62
|173.764
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,40
|466.853
|% -9,95
|
|GARAN
|7,02
|449.134.893
|% 0,86
|
|EREGL
|17,79
|195.389.430
|% -0,28
|
|PETKM
|6,25
|122.605.121
|% -2,04
|
|EKGYO
|1,78
|107.965.669
|% -1,66
|
|YKBNK
|2,08
|93.716.854
|% 0,48
|
|GARAN
|7,02
|449.134.893
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,78
|107.965.669
|% -1,66
|
|YKBNK
|2,08
|93.716.854
|% 0,48
|
|TSKB
|1,20
|33.249.601
|% -0,83
|
|SKBNK
|1,03
|21.129.092
|% -0,96
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3068
|8,3159
|% 1,67
|
|Euro
|10,0043
|10,0137
|% 1,49
|
|Sterlin
|11,5519
|11,6098
|% 1,67
|
|Frank
|9,0448
|9,0993
|% 1,78
|
|Riyal
|2,2096
|2,2207
|% 1,59
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-1,51
|
|Altın Gr.
|480
|480
|8,39
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,50
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|0,11
|
|B. Petrol
|65,05
|65,05
|-0,27
|