***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2021 10:00
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965081
BIST
10:191.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,83
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.390
10:198,8446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0827
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8563
En Düşük
8,7526
10:1910,3892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0801
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,4115
En Düşük
10,2810
10:19498,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 7,91
|Açılış
|: 498,81
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
499,48
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler10:19
|RALYH
|5,13
|5.015.960
|% 9,85
|
|KERVN
|0,49
|534.993
|% 8,89
|
|OYLUM
|11,49
|8.280.470
|% 8,60
|
|YEOTK
|71,60
|49.266.206
|% 7,59
|
|GARFA
|13,21
|609.433
|% 6,70
|
|KTSKR
|55,00
|4.343.289
|% -7,72
|
|AGYO
|3,09
|7.341.719
|% -5,79
|
|SONME
|34,50
|52.409
|% -4,91
|
|DESPC
|10,15
|4.100.745
|% -4,69
|
|TACTR
|24,50
|1.103
|% -3,92
|
|GARAN
|9,01
|299.656.076
|% -1,85
|
|THYAO
|13,44
|183.943.314
|% 0,83
|
|KIMMR
|4,42
|178.664.709
|% 4,49
|
|EKGYO
|1,81
|109.068.775
|% -0,55
|
|SISE
|8,18
|108.788.596
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,81
|109.068.775
|% -0,55
|
|KIMMR
|4,42
|178.664.709
|% 4,49
|
|GARAN
|9,01
|299.656.076
|% -1,85
|
|YKBNK
|2,37
|70.588.645
|% -0,84
|
|TSKB
|1,20
|21.729.894
|% -0,83
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8415
|8,8446
|% 0,94
|
|Euro
|10,3829
|10,3892
|% 0,78
|
|Sterlin
|12,0995
|12,1602
|% 0,95
|
|Frank
|9,5339
|9,5913
|% 1,02
|
|Riyal
|2,3533
|2,3651
|% 1,04
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|10,36
|
|Altın Gr.
|499
|499
|7,94
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-9,97
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-4,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,66
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,11
|
|B. Petrol
|77,38
|77,38
|0,15
|