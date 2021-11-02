***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2021 10:08
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973900
BIST
11:251.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,27
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.537
11:259,5166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0197
|Açılış
|: 9,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
11:2511,0456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0290
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
11:25547,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,61
|Açılış
|: 547,23
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler11:25
|HEDEF
|3,77
|86.291.447
|% 9,91
|
|DOBUR
|64,20
|8.885.695
|% 9,65
|
|ERBOS
|121,70
|102.774.279
|% 8,95
|
|ZRGYO
|2,37
|66.211.445
|% 7,73
|
|AYES
|20,50
|51.455
|% 7,33
|
|MAKTK
|3,29
|10.982.455
|% -9,86
|
|BIOEN
|22,50
|137.555.835
|% -8,91
|
|AKFGY
|5,57
|18.115.455
|% -8,54
|
|SERVE
|12,90
|32.250
|% -8,51
|
|KARYE
|22,62
|43.293.547
|% -6,91
|
|GARAN
|10,28
|1.112.716.193
|% 1,48
|
|TSPOR
|5,67
|385.893.884
|% -4,87
|
|THYAO
|15,36
|373.940.316
|% 0,52
|
|SASA
|30,74
|286.023.043
|% 2,40
|
|YKBNK
|2,85
|274.630.062
|% 1,79
|
|GARAN
|10,28
|1.112.716.193
|% 1,48
|
|YKBNK
|2,85
|274.630.062
|% 1,79
|
|TSPOR
|5,67
|385.893.884
|% -4,87
|
|GSRAY
|3,91
|235.327.096
|% -1,51
|
|SKBNK
|1,04
|51.015.659
|% 0,97
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5123
|9,5166
|% -0,21
|
|Euro
|11,0361
|11,0456
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,9045
|12,9693
|% -0,68
|
|Frank
|10,3726
|10,4351
|% -0,70
|
|Riyal
|2,5213
|2,5339
|% -0,53
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-1,49
|
|Altın Gr.
|546
|547
|-3,21
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,31
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,84
|84,84
|0,13
|
Seans Raporu
11:25
daha fazla
-
11:37SEKFK
Yüzde 4.38 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 251, 570 adet işlem
-
11:35DESA
Yüzde 7.41 oranında artışla 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 157, 041 adet işlem
-
11:34XU100
Endeks 1, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 6, 244.00 milyon TL de
-
11:34YESIL
Yüzde 4.33 oranında artışla 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 335, 761 adet işlem
-
11:33ZRGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 957, 595 adet işlem