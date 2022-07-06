***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.07.2022 13:56
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042116
BIST
14:132.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 7,70
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
14:1317,2512
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,2777
|Açılış
|: 17,3080
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
14:1317,6065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1390
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
14:13977,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 14,38
|Açılış
|: 977,21
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler14:11
|POLHO
|4,52
|64.849.357
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.462.973
|% 9,97
|
|SANEL
|8,30
|898.865
|% 9,50
|
|OYLUM
|2,75
|26.981.125
|% 8,27
|
|BRKO
|1,56
|2.144.484
|% 7,59
|
|ULUSE
|192,90
|8.395.421
|% -6,81
|
|KZBGY
|85,00
|1.647.315
|% -5,03
|
|KRGYO
|7,37
|34.913.913
|% -4,90
|
|AVHOL
|7,45
|12.960.927
|% -4,73
|
|KGYO
|9,14
|6.894.591
|% -3,59
|
|GESAN
|46,92
|193.093.503
|% -3,26
|
|OYAKC
|12,47
|151.108.190
|% -0,56
|
|KCAER
|26,54
|105.177.506
|% 2,95
|
|MAKIM
|13,97
|56.767.750
|% -2,10
|
|LIDER
|23,14
|52.498.504
|% 1,67
|
|MOBTL
|1,70
|28.733.346
|% 1,19
|
|SEGYO
|1,04
|11.529.228
|% 0,97
|
|HUNER
|2,70
|14.202.390
|% 1,89
|
|KLSYN
|2,18
|10.312.406
|% 1,87
|
|GESAN
|46,92
|193.093.503
|% -3,26
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2442
|17,2516
|% 1,64
|
|Euro
|17,5903
|17,6048
|% 0,79
|
|Sterlin
|20,4928
|20,5956
|% 1,31
|
|Frank
|17,6832
|17,7897
|% 1,35
|
|Riyal
|4,5807
|4,6037
|% 1,65
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-2,97
|
|Altın Gr.
|976
|976
|13,57
|
|Cumhuriyet
|6.550
|6.649
|62,00
|
|Tam
|6.550
|6.628
|26,00
|
|Yarım
|3.206
|3.241
|13,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.620
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,15
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,11
|
Seans Raporu
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