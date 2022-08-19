***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2022 10:51
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057037
BIST
12:263.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 6,82
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.015
12:2618,1076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0286
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1093
En Düşük
18,0302
12:2618,2700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
12:261.020,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,94
|Açılış
|: 1.020,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler12:26
|HKTM
|13,31
|958.426
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|65.446.735
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|25.461.730
|% 9,97
|
|RYSAS
|10,06
|48.168.671
|% 9,95
|
|AZTEK
|14,49
|330.528.965
|% 9,94
|
|EMNIS
|46,00
|159.114
|% -9,98
|
|LKMNH
|16,62
|13.008.156
|% -9,72
|
|ALCTL
|31,92
|47.215.519
|% -8,06
|
|OZRDN
|16,28
|9.093.064
|% -7,92
|
|DENGE
|2,25
|41.488.229
|% -7,41
|
|THYAO
|69,25
|2.420.908.928
|% -0,57
|
|SISE
|25,52
|1.971.339.168
|% 0,08
|
|EREGL
|30,16
|1.476.306.389
|% 2,31
|
|KRDMD
|12,22
|1.387.859.521
|% 4,00
|
|TUPRS
|335,60
|1.261.938.096
|% 2,01
|
|YKBNK
|5,76
|1.155.432.730
|% -2,54
|
|EKGYO
|3,64
|502.640.744
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,94
|643.897.585
|% 4,22
|
|KRDMD
|12,22
|1.387.859.521
|% 4,00
|
|ISCTR
|6,91
|779.618.465
|% -1,29
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0995
|18,1076
|% 0,16
|
|Euro
|18,2520
|18,2700
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,4346
|21,5421
|% -0,28
|
|Frank
|18,8381
|18,9516
|% 0,18
|
|Riyal
|4,8059
|4,8300
|% 0,21
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-5,24
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|-37,00
|
|Tam
|6.847
|6.900
|-37,00
|
|Yarım
|3.336
|3.373
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.686
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,17
|
|B. Petrol
|95,63
|95,63
|-0,96
|