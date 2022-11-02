***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2022 10:13
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076113
BIST
10:004.059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 4,14
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.067
En Düşük
4.059
10:0018,6219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0358
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6407
En Düşük
18,5393
10:0018,3981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0389
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4535
En Düşük
18,2949
10:00988,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,26
|Açılış
|: 988,48
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
989,40
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler10:00
|VAKKO
|37,26
|4.362.699
|% 9,98
|
|AKCNS
|52,95
|363.872
|% 9,40
|
|ATSYH
|140,00
|1.477.140
|% 7,36
|
|CMENT
|65,00
|72.930
|% 6,73
|
|KRONT
|77,50
|393.700
|% 4,73
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|EUKYO
|4,00
|78.220
|% -2,91
|
|RNPOL
|18,51
|335.401
|% -2,83
|
|HEKTS
|29,50
|1.964.781.915
|% -1,99
|
|BALAT
|11,60
|478.848
|% -1,69
|
|ASELS
|33,42
|3.732.058.529
|% 0,24
|
|EKGYO
|4,51
|2.818.377.282
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,38
|2.714.736.618
|% 0,00
|
|EREGL
|29,68
|2.377.014.511
|% 0,00
|
|PETKM
|13,61
|2.148.867.382
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,51
|2.818.377.282
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,38
|2.714.736.618
|% 0,00
|
|DOHOL
|6,15
|1.090.578.092
|% 0,00
|
|ODAS
|7,84
|1.264.600.510
|% 0,00
|
|PETKM
|13,61
|2.148.867.382
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6168
|18,6224
|% 0,20
|
|Euro
|18,3906
|18,4029
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,3408
|21,4478
|% 0,25
|
|Frank
|18,5634
|18,6752
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9379
|4,9627
|% 0,09
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|3,57
|
|Altın Gr.
|988
|988
|3,26
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.645
|6.701
|6,00
|
|Yarım
|3.238
|3.276
|3,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.637
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,68
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,04
|
|B. Petrol
|95,60
|95,60
|0,95
|