***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 17:46
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087215
BIST
17:375.195
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -61,29
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
17:3718,6502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:3719,8651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0497
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:371.085,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.085,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:35
|KRDMA
|19,03
|491.260.589
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|501.171
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.945.921
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.313,40
|295.369.841
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.598.538
|% -20,69
|
|DGNMO
|8,93
|113.421.414
|% -9,06
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|YESIL
|4,49
|39.376.821
|% -6,65
|
|KRDMD
|18,82
|15.156.486.710
|% 0,00
|
|ASELS
|57,75
|8.042.194.236
|% -2,70
|
|THYAO
|140,80
|7.876.346.969
|% -2,22
|
|AKBNK
|17,83
|5.914.188.532
|% 2,12
|
|VAKBN
|11,26
|5.749.997.508
|% 6,73
|
|KRDMD
|18,82
|15.156.486.710
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,13
|5.180.346.768
|% 2,78
|
|SKBNK
|2,82
|1.715.357.122
|% 2,17
|
|VAKBN
|11,26
|5.749.997.508
|% 6,73
|
|YKBNK
|11,70
|5.020.830.554
|% 1,30
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6389
|18,6426
|% 0,00
|
|Euro
|19,8501
|19,8683
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,9906
|23,1059
|% 0,07
|
|Frank
|20,0155
|20,1361
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% -0,01
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,19
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.291
|7.340
|-4,00
|
|Yarım
|3.531
|3.588
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.794
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,29
|0,07
|
|B. Petrol
|81,89
|81,89
|1,21
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50TUREX
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 21.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 698 adet işlem
-
17:49FRIGO
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 10.01 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 989, 023 adet işlem
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, BIMAS, SASA
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, ISCTR, VESTL
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -65, 08 kaybederek (% -1.42 ) 4, 532