***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 17:20
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100431
BIST
17:144.763
En Yüksek
|Değişim
|: -4,51%
|| -225,06
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.761
17:1418,7811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:1420,2231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0614
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:141.133,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,58
|Açılış
|: 1.133,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler17:14
|SDTTR
|56,65
|7.130.932
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.664.362
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.674.473
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|MAKIM
|25,62
|164.349.136
|% 7,65
|
|GOZDE
|21,06
|358.141.837
|% -10,00
|
|KONYA
|3.043,50
|199.400.574
|% -10,00
|
|OYLUM
|4,14
|46.965.160
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.151.498
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.652.907
|% -10,00
|
|THYAO
|127,20
|7.951.852.760
|% -3,05
|
|EREGL
|36,96
|5.950.096.847
|% -2,38
|
|ASELS
|53,30
|5.379.119.657
|% -8,34
|
|TUPRS
|475,70
|4.243.750.024
|% 0,08
|
|KRDMD
|17,39
|4.241.723.673
|% -4,13
|
|EKGYO
|8,17
|3.164.243.587
|% -3,88
|
|YKBNK
|8,81
|3.222.723.249
|% -7,56
|
|KRDMD
|17,39
|4.241.723.673
|% -4,13
|
|SKBNK
|2,58
|571.529.776
|% -5,49
|
|KATMR
|2,09
|419.477.537
|% -9,91
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7751
|18,7811
|% 0,04
|
|Euro
|20,2113
|20,2231
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,6550
|22,7686
|% -0,40
|
|Frank
|20,1265
|20,2477
|% -0,69
|
|Riyal
|4,9837
|5,0087
|% -0,03
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|0,50
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.668
|7.729
|-6,00
|
|Yarım
|3.725
|3.781
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.891
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|0,06
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|1,57
|
Seans Raporu
17:14
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17:29EYGYO
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17:28GOZDE
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17:27RNPOL
Yüzde -8.20 oranında düşüşle 17.81 lira fiyatla işlem gören hissede 872, 355 adet işlem
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17:26GESAN
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 184.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 771, 286 adet işlem