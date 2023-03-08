***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.03.2023 10:02
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121436
BIST
12:555.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,94
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.408
En Düşük
5.350
12:5518,9517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0314
|Açılış
|: 19,1480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9517
En Düşük
18,8991
12:5519,9702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 20,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,9873
En Düşük
19,8891
12:551.104,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,09
|Açılış
|: 1.104,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.105,47
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler12:55
|SDTTR
|101,20
|297.644.734
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|190.323.136
|% 9,99
|
|ONCSM
|90,45
|24.731.955
|% 9,97
|
|EYGYO
|19,00
|101.381.219
|% 9,95
|
|OTTO
|102,80
|864.034
|% 9,95
|
|DOAS
|142,20
|1.556.870.198
|% -10,00
|
|ULUSE
|196,30
|233.130.265
|% -10,00
|
|CEOEM
|19,89
|45.680.156
|% -7,92
|
|ZEDUR
|58,50
|770.094
|% -7,14
|
|FLAP
|13,61
|122.928.664
|% -7,10
|
|ASTOR
|50,85
|3.112.235.853
|% 4,33
|
|EREGL
|43,16
|2.316.110.336
|% -2,62
|
|ISCTR
|13,26
|1.677.768.445
|% 2,16
|
|DOAS
|142,20
|1.556.870.198
|% -10,00
|
|THYAO
|140,60
|1.449.481.143
|% -0,28
|
|ISCTR
|13,26
|1.677.768.445
|% 2,16
|
|EKGYO
|8,19
|1.028.990.318
|% 1,11
|
|YKBNK
|10,79
|1.202.931.189
|% 0,75
|
|AKBNK
|18,79
|1.397.706.721
|% 0,91
|
|AKFGY
|4,29
|268.202.807
|% 5,67
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9262
|18,9517
|% 0,17
|
|Euro
|19,9603
|19,9702
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,3483
|22,4604
|% 0,18
|
|Frank
|20,0133
|20,1338
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0318
|5,0571
|% 0,13
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|1,17
|
|Altın Gr.
|1.104
|1.105
|0,87
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-74,00
|
|Tam
|7.524
|7.576
|-7,00
|
|Yarım
|3.676
|3.707
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.854
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,06
|83,06
|-0,23
|