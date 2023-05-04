***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2023 13:22
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146766
BIST
14:584.540
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 54,22
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.470
14:5819,4885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0202
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,4954
En Düşük
19,4503
14:5821,6399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1071
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,7061
En Düşük
21,5153
14:581.279,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,11
|Açılış
|: 1.279,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler14:58
|KGYO
|42,24
|11.987.332
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|192.500
|% 10,00
|
|SELVA
|8,59
|29.558.635
|% 9,99
|
|ASUZU
|136,80
|33.872.890
|% 9,97
|
|GRTRK
|31,12
|46.336.031
|% 9,96
|
|IHAAS
|156,40
|9.933.356
|% -7,73
|
|UMPAS
|3,25
|156.666
|% -7,14
|
|SAMAT
|22,28
|25.024.574
|% -4,95
|
|PAMEL
|171,60
|25.372.033
|% -4,67
|
|CASA
|114,20
|303.214
|% -4,27
|
|THYAO
|128,60
|2.567.191.552
|% -0,46
|
|KOZAL
|16,90
|2.419.497.883
|% 3,30
|
|EUPWR
|80,20
|2.004.226.507
|% 2,23
|
|EREGL
|31,32
|1.521.447.285
|% 0,06
|
|TUPRS
|68,20
|1.411.230.134
|% -1,16
|
|KOZAL
|16,90
|2.419.497.883
|% 3,30
|
|EKGYO
|5,56
|498.701.616
|% 0,54
|
|ISCTR
|10,77
|523.712.293
|% 1,60
|
|EREGL
|31,32
|1.521.447.285
|% 0,06
|
|KRDMD
|14,01
|653.156.769
|% 2,19
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4842
|19,4885
|% 0,10
|
|Euro
|21,6229
|21,6399
|% 0,50
|
|Sterlin
|24,4438
|24,5664
|% 0,29
|
|Frank
|21,9297
|22,0618
|% 0,11
|
|Riyal
|5,1799
|5,2059
|% 0,14
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.041
|2.041
|2,16
|
|Altın Gr.
|1.280
|1.280
|4,36
|
|Cumhuriyet
|9.150
|9.289
|62,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.503
|4.591
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.251
|2.288
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,58
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,06
|0,05
|
|B. Petrol
|72,50
|72,50
|0,17
|