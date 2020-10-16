***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
16.10.2020 09:15
***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [KRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882094
BIST
10:361.187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 7,01
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.190
En Düşük
1.185
10:367,9256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0068
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9470
En Düşük
7,9127
10:369,2918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3064
En Düşük
9,2709
10:36485,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,44
|Açılış
|: 485,87
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
487,74
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler10:34
|TKURU
|357,50
|30.638.961
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.043.721
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.125.563
|% 9,97
|
|MERKO
|25,18
|24.809.325
|% 9,96
|
|ESEN
|15,03
|4.702.797
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|5.435
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|513.872
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|169.588
|% -9,99
|
|YONGA
|32,98
|387.053
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|291.931
|% -9,99
|
|IHLGM
|1,73
|200.140.635
|% 8,81
|
|KERVT
|7,98
|163.048.537
|% 6,12
|
|PETKM
|4,72
|139.967.456
|% 0,43
|
|EKGYO
|1,95
|128.592.393
|% 0,52
|
|TUPRS
|82,00
|122.401.001
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,73
|200.140.635
|% 8,81
|
|EKGYO
|1,95
|128.592.393
|% 0,52
|
|IHLAS
|1,18
|46.017.320
|% 1,72
|
|ZOREN
|2,98
|111.751.280
|% 0,68
|
|SKBNK
|1,76
|56.983.811
|% 1,73
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9240
|7,9289
|% -0,04
|
|Euro
|9,2853
|9,2928
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,1995
|10,2506
|% -0,18
|
|Frank
|8,6226
|8,6746
|% -0,31
|
|Riyal
|2,1059
|2,1164
|% -0,24
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-1,76
|
|Altın Gr.
|486
|487
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,78
|42,78
|-0,38
|