***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.04.2020 14:10
***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Körfez Tatil Beldesi Turistik Tesisler ve Devremülk İşletmeciliği tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837172
BIST
15:2596.240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 405,63
|Açılış
|: 96.201
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|Önceki Kapanış
|: 95.834
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En Düşük
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15:256,7038
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 360,91
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364,75
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,76
|487.794
|% 10,00
|
|DOCO
|382,30
|32.896.288
|% 9,98
|
|RTALB
|6,51
|17.519.809
|% 9,97
|
|SANFM
|5,96
|3.595.294
|% 9,96
|
|CASA
|10,38
|181.814
|% 9,96
|
|ETYAT
|1,35
|2.178.020
|% -10,00
|
|IDEAS
|2,48
|401.131
|% -9,82
|
|SERVE
|2,13
|2.280.891
|% -9,36
|
|UZERB
|2,45
|40.723
|% -7,55
|
|EGCYH
|0,26
|176.000
|% -7,14
|
|GARAN
|8,47
|715.074.490
|% -0,24
|
|PGSUS
|50,15
|661.766.496
|% 7,43
|
|THYAO
|9,79
|525.047.330
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,65
|482.617.107
|% 0,76
|
|PETKM
|3,46
|415.659.115
|% 0,58
|
|GSRAY
|2,65
|482.617.107
|% 0,76
|
|PETKM
|3,46
|415.659.115
|% 0,58
|
|ISFIN
|3,15
|313.011.803
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,02
|199.266.970
|% -0,49
|
|IHLGM
|1,06
|96.681.406
|% 1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3489
|8,3908
|% 0,81
|
|Frank
|6,9236
|6,9653
|% 0,82
|
|Riyal
|1,7790
|1,7880
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.689
|3,06
|
|Altın Gr.
|363
|364
|3,33
|
|Cumhuriyet
|2.330
|2.384
|3,90
|
|Tam
|2.395
|2.453
|7,80
|
|Yarım
|1.165
|1.194
|1,90
|
|Çeyrek
|584
|597
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,02
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
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