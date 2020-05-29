***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.05.2020 09:09
***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Körfez Tatil Beldesi Turistik Tesisler ve Devremülk İşletmeciliği tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847562
BIST
10:26105.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 190,58
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.564
En Düşük
104.751
10:266,8262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0145
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8262
En Düşük
6,8095
10:267,5711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0238
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5823
En Düşük
7,5388
10:26377,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,14
|Açılış
|: 377,57
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
377,80
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|4.792.816
|% 9,93
|
|HLGYO
|1,82
|39.854.720
|% 8,98
|
|GLBMD
|4,86
|2.108.240
|% 8,72
|
|TSGYO
|3,04
|5.445.227
|% 7,42
|
|AYCES
|28,00
|781.704
|% 5,98
|
|EKIZ
|8,10
|50.366
|% -10,00
|
|SELGD
|2,97
|196.406
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|2.587.346
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|43.292
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|298.824
|% -9,97
|
|GARAN
|7,88
|291.932.015
|% 1,29
|
|THYAO
|12,58
|192.856.707
|% -0,79
|
|GSRAY
|3,17
|123.512.934
|% 2,59
|
|SASA
|10,45
|102.042.942
|% -0,29
|
|ASELS
|30,12
|100.917.587
|% 0,20
|
|TSKB
|1,06
|51.639.600
|% 0,95
|
|GSRAY
|3,17
|123.512.934
|% 2,59
|
|GARAN
|7,88
|291.932.015
|% 1,29
|
|EKGYO
|1,45
|53.483.740
|% 0,69
|
|HLGYO
|1,82
|39.854.720
|% 8,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3894
|8,4315
|% 0,24
|
|Frank
|7,0605
|7,1030
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8112
|1,8203
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|0,81
|
|Altın Gr.
|378
|378
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.481
|7,00
|
|Tam
|2.523
|2.557
|7,20
|
|Yarım
|1.231
|1.244
|3,50
|
|Çeyrek
|616
|623
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,40
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,82
|0,02
|
|B. Petrol
|35,69
|35,69
|-0,34
|