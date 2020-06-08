***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.06.2020 17:55
***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Körfez Tatil Beldesi Turistik Tesisler ve Devremülk İşletmeciliği tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit y
18:00109.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -457,33
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
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111.043
En Düşük
109.248
18:006,7924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
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|Açılış
|: 6,8080
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|Önceki Kapanış
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6,7952
En Düşük
6,7485
18:007,6743
En Yüksek
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|Açılış
|: 7,6800
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|: 0,73%
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|Açılış
|: 369,47
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|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,47
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|16,39
|304.417.149
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|48.217.291
|% 10,00
|
|ISBIR
|807,40
|722.790
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.914.035
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.930.849
|% 9,98
|
|KRGYO
|3,42
|91.628.500
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|2.411.850
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,62
|201.978
|% -6,46
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|ISBTR
|58.200,00
|822.899
|% -4,75
|
|GARAN
|8,27
|1.328.349.723
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,74
|1.069.525.702
|% 6,10
|
|THYAO
|12,64
|730.820.893
|% -0,63
|
|ASELS
|31,58
|684.196.796
|% -0,94
|
|GSRAY
|3,73
|592.147.447
|% 6,88
|
|EKGYO
|1,74
|1.069.525.702
|% 6,10
|
|GSRAY
|3,73
|592.147.447
|% 6,88
|
|GARAN
|8,27
|1.328.349.723
|% -0,24
|
|PETKM
|3,78
|588.067.828
|% 0,27
|
|IHLGM
|1,33
|172.746.500
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6010
|8,6442
|% 0,66
|
|Frank
|7,0784
|7,1211
|% 1,10
|
|Riyal
|1,8046
|1,8137
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|6,63
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,43
|
|Cumhuriyet
|2.399
|2.432
|-15,60
|
|Tam
|2.469
|2.499
|-19,90
|
|Yarım
|1.205
|1.220
|-9,70
|
|Çeyrek
|602
|610
|-4,90
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,52
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,04
|
|B. Petrol
|41,33
|41,33
|-0,97
|