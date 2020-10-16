***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.10.2020 12:16
***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Körfez Tatil Beldesi Turistik Tesisler ve Devremülk İşletmeciliği A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882135
BIST
13:371.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 9,68
|Açılış
|: 1.185
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|Önceki Kapanış
|: 1.180
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1.191
En Düşük
1.185
13:377,9444
En Yüksek
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|: 0,15%
|| 0,0120
|Açılış
|: 7,9370
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|Önceki Kapanış
|: 7,9350
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7,9498
En Düşük
7,9127
13:379,3149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
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|Açılış
|: 9,2850
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|Önceki Kapanış
|: 9,2750
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9,3200
En Düşük
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13:37487,80
En Yüksek
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|: 0,10%
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|Açılış
|: 487,80
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|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
488,07
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler13:37
|TKURU
|357,50
|41.685.936
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.839.413
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.346.880
|% 9,97
|
|MERKO
|25,18
|39.722.835
|% 9,96
|
|CEOEM
|8,95
|49.986.890
|% 9,95
|
|POLTK
|353,00
|3.545.532
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|628.446
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|3.872.620
|% -9,99
|
|BASCM
|9,37
|37.246
|% -9,99
|
|COSMO
|8,84
|1.246.617
|% -9,98
|
|SISE
|6,82
|818.336.844
|% 1,49
|
|PETKM
|4,74
|562.687.234
|% 0,85
|
|KERVT
|7,85
|424.916.993
|% 4,39
|
|TUPRS
|82,60
|330.501.869
|% 1,66
|
|IHLGM
|1,72
|299.177.460
|% 8,18
|
|IHLGM
|1,72
|299.177.460
|% 8,18
|
|EKGYO
|1,94
|292.515.410
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,80
|248.216.514
|% 4,05
|
|SISE
|6,82
|818.336.844
|% 1,49
|
|PETKM
|4,74
|562.687.234
|% 0,85
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9396
|7,9444
|% 0,15
|
|Euro
|9,3072
|9,3149
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,2545
|10,3059
|% 0,36
|
|Frank
|8,6530
|8,7051
|% 0,04
|
|Riyal
|2,1116
|2,1222
|% 0,03
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|0,95
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,54
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|19,00
|
|Tam
|3.206
|3.286
|20,78
|
|Yarım
|1.550
|1.589
|10,05
|
|Çeyrek
|777
|795
|5,02
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,43
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,03
|
|B. Petrol
|42,68
|42,68
|-0,48
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