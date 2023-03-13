***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.03.2023 11:21
***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123332
BIST
16:015.323
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -61,33
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
16:0118,9751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1760
En Düşük
18,9063
16:0120,3387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1565
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,5591
En Düşük
20,1806
16:011.157,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 16,99
|Açılış
|: 1.157,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.140,37
|
1.160,83
En Düşük
1.137,94
BIST En Aktif Hisseler16:00
|ALFAS
|291,70
|282.763.596
|% 9,99
|
|GOKNR
|14,64
|24.448.229
|% 9,99
|
|VKING
|40,12
|22.791.157
|% 9,98
|
|TETMT
|265,80
|21.754.083
|% 9,97
|
|EUKYO
|4,97
|7.089.399
|% 9,96
|
|PENTA
|30,96
|396.275.077
|% -10,00
|
|EMKEL
|8,39
|15.224.276
|% -9,98
|
|DEVA
|46,98
|116.482.785
|% -9,39
|
|VANGD
|6,68
|14.101.583
|% -9,12
|
|ISKPL
|5,87
|34.124.585
|% -8,28
|
|ASTOR
|54,00
|4.070.311.435
|% 3,45
|
|EREGL
|40,24
|3.235.020.011
|% -1,28
|
|ISCTR
|14,05
|3.157.933.163
|% -3,50
|
|SASA
|116,50
|2.860.638.043
|% 4,58
|
|THYAO
|136,10
|2.402.679.515
|% -1,87
|
|ISCTR
|14,05
|3.157.933.163
|% -3,50
|
|YKBNK
|11,14
|2.174.204.206
|% -6,07
|
|EKGYO
|8,02
|1.355.831.998
|% -0,87
|
|SKBNK
|2,46
|351.520.167
|% -5,75
|
|AKBNK
|18,74
|2.120.904.154
|% -4,00
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9546
|18,9938
|% 0,14
|
|Euro
|20,3204
|20,3242
|% 0,70
|
|Sterlin
|22,8857
|23,0005
|% 0,63
|
|Frank
|20,7684
|20,8935
|% 1,29
|
|Riyal
|5,0385
|5,0638
|% 0,03
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|29,74
|
|Altın Gr.
|1.159
|1.159
|18,43
|
|Cumhuriyet
|7.795
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.840
|7.895
|265,00
|
|Yarım
|3.830
|3.863
|129,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.932
|65,00
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,43
|0,90
|
|Gümüş Gr.
|13,16
|13,18
|0,65
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|-3,75
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:15PRKAB
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 31.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 890, 611 adet işlem
-
16:14HURGZ
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 5.31 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 970, 823 adet işlem
-
16:12BAGFS
Yüzde -8.00 oranında düşüşle 31.74 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 267, 853 adet işlem
-
16:11BEYAZ
Yüzde -5.70 oranında düşüşle 21.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 253, 901 adet işlem
-
16:09GARAN
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 27.06 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 742, 926 adet işlem