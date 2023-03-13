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***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

13.03.2023 11:21
***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRGYO

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123332


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Cumhuriyet 7.795 7.913 120,00  
Tam 7.840 7.895 265,00  
Yarım 3.830 3.863 129,00  
Çeyrek 1.915 1.932 65,00  
Gümüş.Ons 21,41 21,43 0,90  
Gümüş Gr. 13,16 13,18 0,65  
B. Petrol 79,03 79,03 -3,75  
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