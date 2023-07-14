***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.07.2023 12:48
***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172033
BIST
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14:176.410
En Düşük
|Değişim
|: 0,65%
|| 41,37
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
14:1726,1905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1703
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
14:1729,4364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,2080
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
14:171.648,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,79
|Açılış
|: 1.648,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler14:17
|EDIP
|12,98
|126.919.543
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|18.990.543
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|37.640.299
|% 10,00
|
|BAYRK
|8,26
|149.159.041
|% 9,99
|
|MAALT
|538,50
|20.034.292
|% 9,99
|
|VANGD
|14,40
|17.246.117
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|69.584.861
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|3.423.930
|% -9,99
|
|AYCES
|239,90
|207.678.749
|% -9,98
|
|AVGYO
|8,64
|10.006.659
|% -9,91
|
|THYAO
|213,40
|5.586.886.213
|% 1,86
|
|ASELS
|70,15
|5.175.663.382
|% 3,16
|
|AKBNK
|24,50
|2.711.237.393
|% 0,25
|
|ASTOR
|83,00
|2.389.723.811
|% -0,30
|
|ISCTR
|14,60
|2.324.428.936
|% -1,08
|
|ISCTR
|14,60
|2.324.428.936
|% -1,08
|
|YKBNK
|13,94
|2.180.043.998
|% -2,31
|
|EKGYO
|8,31
|1.121.142.404
|% -0,12
|
|SKBNK
|2,85
|350.724.550
|% -2,40
|
|AKBNK
|24,50
|2.711.237.393
|% 0,25
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1850
|26,1905
|% 0,65
|
|Euro
|29,4201
|29,4364
|% 0,71
|
|Sterlin
|34,2506
|34,4224
|% 0,42
|
|Frank
|30,3731
|30,5561
|% 0,57
|
|Riyal
|6,9638
|6,9987
|% 0,63
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-1,59
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|6,25
|
|Cumhuriyet
|10.960
|11.125
|-20,00
|
|Tam
|10.607
|10.798
|15,00
|
|Yarım
|5.303
|5.423
|6,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.712
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,82
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,87
|20,89
|0,05
|
|B. Petrol
|81,20
|81,20
|-0,16
|
Seans Raporu
14:17
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-
14:32XU100
Endeks 6, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 58, 519.00 milyon TL de
-
14:32PASEU
Yüzde 4.52 oranında artışla 39.28 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 090, 089 adet işlem
-
14:31ULUUN
Yüzde 4.06 oranında artışla 30.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 302, 541 adet işlem
-
14:30BERA
Yüzde 5.86 oranında artışla 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 692, 292 adet işlem
-
14:29ELITE
Yüzde 6.12 oranında artışla 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 968, 572 adet işlem