***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.08.2023 18:03
***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185664
BIST
'
18:057.691
En Düşük
|Değişim
|: -0,60%
|| -46,63
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.550
En Yüksek
7.795
18:0527,0686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0619
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,0752
En Düşük
27,0085
18:0529,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0828
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6558
En Düşük
29,4400
18:051.657,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.657,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.662,91
En Düşük
1.648,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|77,00
|29.298.038
|% 10,00
|
|TMSN
|74,80
|544.393.118
|% 10,00
|
|DAPGM
|52,25
|86.828.583
|% 10,00
|
|FZLGY
|16,28
|727.802.309
|% 10,00
|
|ORGE
|46,20
|189.128.265
|% 10,00
|
|BRLSM
|30,46
|1.113.812.884
|% -9,99
|
|PARSN
|104,50
|472.775.036
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|544.294.283
|% -9,98
|
|ONCSM
|236,40
|555.314.827
|% -9,98
|
|ADESE
|2,22
|1.225.862.692
|% -9,76
|
|ASTOR
|139,40
|11.690.834.597
|% -0,43
|
|THYAO
|259,70
|10.272.685.128
|% -0,65
|
|YKBNK
|16,49
|7.386.161.176
|% 4,10
|
|AKBNK
|30,36
|7.129.007.502
|% 0,53
|
|GESAN
|103,30
|5.435.623.486
|% -2,18
|
|ZOREN
|4,98
|3.067.741.829
|% 9,93
|
|ADESE
|2,22
|1.225.862.692
|% -9,76
|
|YKBNK
|16,49
|7.386.161.176
|% 4,10
|
|SKBNK
|3,96
|1.516.311.862
|% -1,98
|
|ISCTR
|17,39
|4.827.754.220
|% 2,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0549
|27,0660
|% 0,22
|
|Euro
|29,5468
|29,5604
|% 0,29
|
|Sterlin
|34,3446
|34,5169
|% 0,56
|
|Frank
|30,7083
|30,8933
|% 0,26
|
|Riyal
|7,1929
|7,2290
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-2,54
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|2,82
|
|Cumhuriyet
|11.344
|11.516
|3,00
|
|Tam
|11.104
|11.193
|-13,00
|
|Yarım
|5.569
|5.622
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.811
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,58
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,67
|19,69
|0,06
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|-1,74
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -144, 12 kaybederek (% -1.72 ) 8, 220
-
17:59XU100
Endeks 7, 613 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 61 altında . İşlem hacmi 134, 188.00 milyon TL de
-
17:59GENIL
Yüzde -6.61 oranında düşüşle 62.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 036, 435 adet işlem
-
17:58ADESE
Yüzde -9.76 oranında düşüşle 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 528, 553, 642 adet işlem
-
17:57ULUFA
Yüzde -8.13 oranında düşüşle 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 471, 577 adet işlem