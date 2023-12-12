***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.12.2023 10:50
***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224815
BIST
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12:317.688
En Düşük
|Değişim
|: -0,52%
|| -40,20
|Açılış
|: 7.727
|
|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.677
En Yüksek
7.744
12:3129,0377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0366
|Açılış
|: 29,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
12:3131,3469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1005
|Açılış
|: 31,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4058
En Düşük
31,0997
12:311.851,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.851,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.856,59
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler12:31
|CATES
|83,60
|7.856.644
|% 10,00
|
|SNPAM
|189,20
|8.320.827
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|37.396.720
|% 9,99
|
|EDIP
|18,73
|223.789.650
|% 9,98
|
|YEOTK
|206,30
|277.009.128
|% 9,97
|
|KRGYO
|40,84
|29.733.802
|% -9,96
|
|LIDER
|50,40
|139.277.494
|% -9,92
|
|AGROT
|14,01
|1.541.784.704
|% -8,25
|
|VRGYO
|23,06
|99.568.401
|% -7,69
|
|SMART
|40,08
|42.782.927
|% -7,69
|
|THYAO
|245,50
|3.496.183.709
|% -0,32
|
|AGROT
|14,01
|1.541.784.704
|% -8,25
|
|TUPRS
|148,90
|1.273.158.471
|% 0,07
|
|ISCTR
|22,00
|1.179.818.546
|% 0,27
|
|YKBNK
|19,72
|1.027.896.236
|% 0,66
|
|AGROT
|14,01
|1.541.784.704
|% -8,25
|
|EKGYO
|7,40
|539.018.056
|% -1,46
|
|KATMR
|2,18
|125.286.822
|% 6,34
|
|ISCTR
|22,00
|1.179.818.546
|% 0,27
|
|YKBNK
|19,72
|1.027.896.236
|% 0,66
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0279
|29,0377
|% 0,13
|
|Euro
|31,3331
|31,3469
|% 0,32
|
|Sterlin
|36,3354
|36,5176
|% 0,11
|
|Frank
|32,9700
|33,1687
|% 0,28
|
|Riyal
|7,7168
|7,7555
|% 0,13
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,88
|22,91
|% 0,66
|
|Platin
|920,24
|924,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,29
|975,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,41
|76,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.984,63
|1.984,81
|% 0,66
|