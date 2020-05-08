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***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

08.05.2020 18:28
GÜNCEL HABERLER



***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Kartal Horizon Sitesi Kira Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
08.05.2020
Açıklamalar

İstanbul ili Kartal ilçesi Aşağı Mh.kain Horizon Sitesi'ne ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843780


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