***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
12.06.2020 17:25
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.01.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Körfez Termal Devremülk Tesisi Revize Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
11.06.2020
Açıklamalar
Şirketimizce 02.01.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan Balıkesir İli Edremit İlçesi Güre Mahallesinde bulunan Körfez Termal Devremülk Tesisine ilişkin Revize Değerleme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851003
BIST
18:05109.835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 680,06
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.127
En Düşük
107.833
18:056,8382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
18:057,6965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0346
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6802
18:05381,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,03
|Açılış
|: 381,05
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|25.579.537
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|56.847.878
|% 10,00
|
|BRISA
|12,10
|99.954.879
|% 10,00
|
|CELHA
|11,01
|12.328.650
|% 9,99
|
|KSTUR
|42,12
|108.404
|% 9,97
|
|UMPAS
|0,81
|257.860
|% -10,00
|
|AYCES
|37,44
|751.952
|% -9,96
|
|EGCYO
|1,63
|1.519.549
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|876.834
|% -9,94
|
|ARTI
|2,03
|974.265
|% -9,78
|
|THYAO
|12,76
|1.018.230.018
|% 1,92
|
|ASELS
|32,20
|960.670.706
|% -0,12
|
|GARAN
|8,14
|885.223.213
|% -0,25
|
|GUSGR
|4,17
|791.908.473
|% 8,31
|
|EKGYO
|1,93
|694.805.519
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,93
|694.805.519
|% -0,52
|
|TSKB
|1,25
|391.055.027
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,56
|410.730.489
|% -1,27
|
|IEYHO
|0,75
|159.688.751
|% 2,74
|
|PETKM
|3,95
|620.537.922
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5476
|8,5904
|% -0,56
|
|Frank
|7,1536
|7,1966
|% -0,87
|
|Riyal
|1,8154
|1,8245
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,97
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.490
|4,80
|
|Tam
|2.537
|2.559
|5,00
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|2,40
|
|Çeyrek
|619
|625
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,57
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|-0,04
|
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