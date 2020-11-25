***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
25.11.2020 16:09
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Tuzla İçmeler arsa alımına ilişkin pazar değeri belirlemnmesine ilişkin değerleme rapru
Rapor Tarihi
25.11.2020
Açıklamalar
27.10.2020 tarihli KAP duyurusunda belirtilen Emlak Konut GYO A.Ş ihalesinden alınan Tuzla İçmeler arsasına ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889954
BIST
17:291.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,15
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.325
17:297,9897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0157
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
17:299,5120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0124
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
17:29464,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,32
|Açılış
|: 464,89
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler17:27
|KLMSN
|20,68
|306.628.404
|% 10,00
|
|BANVT
|27,50
|14.602.884
|% 10,00
|
|BURVA
|62,70
|6.679.746
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.634.841
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|22.008.156
|% -9,98
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|THYAO
|12,06
|3.955.033.597
|% 1,94
|
|KRDMD
|5,16
|3.345.621.777
|% 4,88
|
|GARAN
|9,10
|3.055.440.281
|% 0,55
|
|TSKB
|2,77
|1.274.431.518
|% 6,13
|
|TUPRS
|92,60
|1.189.822.871
|% 2,77
|
|KRDMD
|5,16
|3.345.621.777
|% 4,88
|
|TSKB
|2,77
|1.274.431.518
|% 6,13
|
|YKBNK
|3,00
|1.113.859.636
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,09
|767.822.195
|% -1,42
|
|GARAN
|9,10
|3.055.440.281
|% 0,55
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9795
|7,9858
|% -0,24
|
|Euro
|9,4972
|9,5039
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,6135
|10,6667
|% -0,47
|
|Frank
|8,7274
|8,7800
|% -0,26
|
|Riyal
|2,1219
|2,1326
|% -0,29
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|4,21
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,53
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.144
|19,00
|
|Tam
|3.080
|3.160
|20,91
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|10,11
|
|Çeyrek
|747
|764
|5,05
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,02
|
|B. Petrol
|48,20
|48,20
|0,42
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:36XU100
Endeks 1, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 32, 113.00 milyon TL de
-
17:36BURCE
Yüzde 9.94 oranında artışla 23.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 016 adet işlem
-
17:35KFEIN
Yüzde 5.39 oranında artışla 18.77 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 502, 933 adet işlem
-
17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, DOHOL, KCHOL
-
17:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 63 artarak (% 0.64 ) 1, 196