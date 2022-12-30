***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2022 15:10
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
GÜRE KÖRFEZ TERMAL DEVREMÜLK TESİSİ 2022 YIL SONU SATIŞ ve KİRA DEĞER TESPİT RAPORU
Rapor Tarihi
30.12.2022
Açıklamalar
Şirketimizin Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Güre Mahallesinde kain Körfez Termal Devremülk Tesisi 2022 yıl sonu satış ve kira değer tespiti raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091464
BIST
15:085.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 82,56
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.559
En Düşük
5.511
15:0818,7214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
15:0819,9924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0298
En Düşük
19,9038
15:081.094,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,02
|Açılış
|: 1.094,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler15:06
|TERA
|19,48
|3.136.864
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|91.005.094
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|75.245.442
|% 9,94
|
|BRKSN
|23,46
|3.888.032
|% 9,93
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|394.033.962
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|68.974.298
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,56
|334.521.125
|% -7,16
|
|ASELS
|62,00
|7.289.269.837
|% 5,44
|
|TUPRS
|534,90
|4.239.041.694
|% 5,61
|
|THYAO
|143,80
|4.026.727.872
|% 1,05
|
|PETKM
|20,38
|3.253.320.192
|% 2,62
|
|ENKAI
|33,60
|2.862.467.442
|% -1,58
|
|EKGYO
|8,83
|2.847.264.014
|% 2,44
|
|DOHOL
|10,64
|2.196.030.528
|% 4,93
|
|YKBNK
|11,96
|2.093.225.552
|% -0,33
|
|PETKM
|20,38
|3.253.320.192
|% 2,62
|
|ISCTR
|13,02
|1.960.592.169
|% 0,77
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7159
|18,7216
|% 0,09
|
|Euro
|19,9832
|19,9932
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,4625
|22,5752
|% -0,19
|
|Frank
|20,2043
|20,3260
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9610
|4,9859
|% 0,02
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|3,92
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.094
|2,29
|
|Cumhuriyet
|7.345
|7.456
|19,00
|
|Tam
|7.373
|7.423
|-10,00
|
|Yarım
|3.570
|3.628
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.791
|1.813
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|0,04
|
|B. Petrol
|83,61
|83,61
|0,15
|
Seans Raporu
15:06
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15:21GUBRF
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15:19SANEL
Yüzde 9.13 oranında artışla 22.70 lira fiyatla işlem gören hissede 267, 649 adet işlem
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15:18KERVT
Yüzde 4.61 oranında artışla 17.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 497, 436 adet işlem