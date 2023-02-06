***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
06.02.2023 18:15
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Körfez GYO 2022 yıl sonu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110113
BIST
18:004.921
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -76,98
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
18:0018,8351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
18:0020,2225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0890
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2144
18:001.133,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,51
|Açılış
|: 1.133,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BSOKE
|6,38
|63.082.323
|% 10,00
|
|OYAKC
|22,66
|291.734.330
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|93.121.567
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|883.654
|% 10,00
|
|NIBAS
|14,31
|27.195.563
|% 9,99
|
|SDTTR
|90,90
|82.609.652
|% -10,00
|
|VKING
|40,44
|3.952.293
|% -9,97
|
|SAMAT
|18,89
|2.847.410
|% -9,96
|
|SANKO
|23,64
|2.105.687
|% -9,70
|
|ATSYH
|83,10
|1.462.496
|% -8,88
|
|THYAO
|139,20
|1.949.404.121
|% -2,45
|
|EREGL
|40,04
|1.365.436.708
|% 1,99
|
|SISE
|42,04
|1.261.524.571
|% -2,32
|
|TUPRS
|579,00
|1.213.753.332
|% -3,34
|
|KOZAL
|523,00
|857.118.189
|% -2,70
|
|EKGYO
|7,22
|432.355.010
|% -0,69
|
|YKBNK
|8,80
|462.629.105
|% -2,44
|
|AKBNK
|16,21
|811.785.277
|% -1,82
|
|ALBRK
|3,19
|126.795.426
|% -2,45
|
|KRDMD
|17,59
|653.436.132
|% 7,58
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8209
|18,8351
|% 0,08
|
|Euro
|20,2130
|20,2225
|% -0,44
|
|Sterlin
|22,6192
|22,7326
|% 0,04
|
|Frank
|20,2200
|20,3418
|% -0,08
|
|Riyal
|5,0047
|5,0298
|% 0,08
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|5,00
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|5,81
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.749
|7.801
|-60,00
|
|Yarım
|3.786
|3.817
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.893
|1.909
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,57
|13,59
|0,06
|
|B. Petrol
|80,23
|80,23
|0,29
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59BRYAT
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 861.30 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 855 adet işlem
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17:58RHEAG
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 562, 404 adet işlem
-
17:57LOGO
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 55.80 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 023 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 55 kaybederek (% -1.89 ) 4, 390
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BUCIM, NUHCM, CMENT, ONCSM, BSOKE, AFYON, OYAKC, CMBTN, NIBAS, AKCNS