***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -69.026 4.006.916 21.778.940 4.657.052 100.447.497 100.447.497Transferler4.657.052 -4.657.052 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-948 14.391.058 14.390.110 14.390.110Dönem Sonu Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -69.974 4.006.916 26.435.992 14.391.058 114.837.607 114.837.607Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -94.648 4.006.916 26.435.992 13.420.572 113.842.447 113.842.447Transferler134.399 13.286.173 -13.420.572 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-24.715 4.229.447 4.204.732 4.204.732Dönem Sonu Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -119.363 4.141.315 39.722.165 4.229.447 118.047.179 118.047.179Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.130.071 2.878.540Dönem Karı (Zararı)4.229.447 14.391.058Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.229.447 14.391.058Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.045.079 -13.431.421Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.895 17.320Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-285.957 -1.802.143Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-285.957 -1.802.143Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler50.625 151.718Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler50.625 105.358Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 46.360Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-511.181 -126.446Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.308.461 -11.671.870Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -8.840.000Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.308.461 -2.831.870İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.055.516 1.923.830Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.543.135 -377.310İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.543.135 -377.310Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-666.789 -476.566İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-666.789 -476.566Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6.946.617 2.983.472Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler71.503 -18.040İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)71.503 -18.040Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.247.320 -187.726İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.247.320 -187.726Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.239.884 2.883.467Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-72.181 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-37.632 -4.927YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.179.231 -819.594Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.070 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.070 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-6.673.342 -946.040Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri511.181 126.446FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.950.840 2.058.946NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.950.840 2.058.946DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 7.753.684 1.284.917DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 12.704.524 3.343.863Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 12.704.524 7.753.684Finansal Yatırımlar27.917.601 19.935.798Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4 27.917.601 19.935.798Ticari Alacaklar2.056.943 513.808İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.335.955 270.239İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 720.988 243.569Stoklar6 66.819.013 73.479.673Peşin Ödenmiş Giderler1.196.860 17.894İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.196.860 17.894Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar73.313 35.681Diğer Dönen Varlıklar973.993 977.947İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 973.993 977.947ARA TOPLAM111.742.247 102.714.485TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR111.742.247 102.714.485DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 12.500.000 12.500.000Maddi Duran Varlıklar5.066 9.060Mobilya ve Demirbaşlar5.066 9.060Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.169 0Bilgisayar Yazılımları11.169 0Diğer Duran Varlıklar7.752.937 8.261.160İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar9 7.752.937 8.261.160TOPLAM DURAN VARLIKLAR20.269.172 20.770.220TOPLAM VARLIKLAR132.011.419 123.484.705KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4.083 42.391İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 4.083 42.391Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar33.394 34.128Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.564.191 7.012.639İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 10.564.191 7.012.639Kısa Vadeli Karşılıklar100.929 114.255Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 100.929 67.895Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 46.360Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler52.771 60.137İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler52.771 60.137ARA TOPLAM10.755.368 7.263.550TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.755.368 7.263.550UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar268.694 158.883İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar268.694 158.883Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.589.708 1.885.840İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.589.708 1.885.840Uzun Vadeli Karşılıklar350.470 333.985Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 350.470 333.985TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.208.872 2.378.708TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.964.240 9.642.258ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar118.047.179 113.842.447Ödenmiş Sermaye11 66.000.000 66.000.000Sermaye Düzeltme Farkları11 2.373.208 2.373.208Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 1.700.407 1.700.407Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-119.363 -94.648Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-119.363 -94.648Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-119.363 -94.648Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.141.315 4.006.916Yasal Yedekler4.141.315 4.006.916Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları39.722.165 26.435.992Net Dönem Karı veya Zararı4.229.447 13.420.572TOPLAM ÖZKAYNAKLAR118.047.179 113.842.447TOPLAM KAYNAKLAR132.011.419 123.484.705Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 16.175.567 10.532.059 8.315.485 3.238.490Satışların Maliyeti12 -6.988.646 -1.904.818 -3.713.910 -493.302TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.186.921 8.627.241 4.601.575 2.745.188BRÜT KAR (ZARAR)9.186.921 8.627.241 4.601.575 2.745.188Genel Yönetim Giderleri-2.993.761 -2.786.130 -977.266 -933.600Pazarlama Giderleri-4.375.327 -3.687.440 -1.567.214 -1.340.033Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler285.957 1.811.708 26.677 4.600Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 -2.234 0 -2.234ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.103.790 3.963.145 2.083.772 473.921Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.125.657 10.427.913 838.125 1.263.802FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.229.447 14.391.058 2.921.897 1.737.723SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.229.447 14.391.058 2.921.897 1.737.723SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.229.447 14.391.058 2.921.897 1.737.723DÖNEM KARI (ZARARI)4.229.447 14.391.058 2.921.897 1.737.723Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.229.447 14.391.058 2.921.897 1.737.723Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-24.715 -948 -7.943 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8 -24.715 -948 -7.943 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-24.715 -948 -7.943 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.204.732 14.390.110 2.913.954 1.737.723Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.204.732 14.390.110 2.913.954 1.737.723http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884117BIST