***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -69.026 4.006.916 21.778.940 4.657.052 100.447.497 100.447.497Transferler4.657.052 -4.657.052 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-25.622 13.420.572 13.394.950 13.394.950Dönem Sonu Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -94.648 4.006.916 26.435.992 13.420.572 113.842.447 113.842.447Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -94.648 4.006.916 26.435.992 13.420.572 113.842.447 113.842.447Transferler134.400 13.286.172 -13.420.572 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-102.023 6.277.619 6.175.596 6.175.596Dönem Sonu Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -196.671 4.141.316 39.722.164 6.277.619 120.018.043 120.018.043Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablom Karı (Zararı)6.277.619 13.420.572Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.666.372 -11.934.606Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 11.434 25.277Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-366.445 -1.846.880Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -366.445 -1.846.880Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-7.398 205.190Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 38.962 158.830Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-46.360 46.360Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler15 -623.029 -263.434Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.680.934 -10.054.759Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7,15 -570.000 -6.520.142Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler4,15 -2.110.934 -3.534.617İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler38.274.940 3.799.879Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-83.465 15.141İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-83.465 15.141Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.152.667 734.796İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.152.667 734.796Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8.753.347 1.368.014Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler31.610.937 6.171İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)31.610.937 6.171Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.146.788 1.675.757İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.146. 40.886.187 5.285.845Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-122.781 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-55.225 -24.771YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-47.931.343 1.207.693Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.070 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.070 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-39.400.127Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-9.137.175 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri623.029 1.207.693FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.223.162 6.468.767NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.223.162 6.468.767DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 7.753.684 1.284.917DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 530.522 7.753.684Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 530.522 7.753.684Finansal Yatırımlar31.183.907 19.935.798Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4 31.183.907 19.935.798Ticari Alacaklar597.273 513.808İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,19 250.946 270.239İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 346.327 243.569Stoklar6 65.092.771 73.479.673Peşin Ödenmiş Giderler9.806 17.894İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.806 17.894Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar90.906 35.681Diğer Dönen Varlıklar1.254.261 977.947İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 1.254.261 977.947ARA TOPLAM98.759.446 102.714.485TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR98.759.446 102.714.485DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 52.470.127 12.500.000Maddi Duran Varlıklar4.147 9.060Mobilya ve Demirbaşlar4.147 9.060Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.549 0Bilgisayar Yazılımları10.549 0Diğer Duran Varlıklar15.145.601 8.261.160İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar9 15.145.601 8.261.160TOPLAM DURAN VARLIKLAR67.630.424 20.770.220TOPLAM VARLIKLAR166.389.870 123.484.705KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8.725.171 42.391İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 8.725.171 42.391Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar33.394 34.128Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.111.780 7.012.639İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 10.111.780 7.012.639Kısa Vadeli Karşılıklar60.984 114.255Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 60.984 67.895Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 46.360Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler59.707 60.137İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 59.707 60.137ARA TOPLAM18.991.036 7.263.550TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.991.036 7.263.550UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar22.928.157 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 22.928.157 0Diğer Borçlar246.544 158.883İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar246.544 158.883Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.846.990 1.885.840İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 3.846.990 1.885.840Uzun Vadeli Karşılıklar359.100 333.985Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 359.100 333.985TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.380.791 2.378.708TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER46.371.827 9.642.258ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar120.018.043 113.842.447Ödenmiş Sermaye11 66.000.000 66.000.000Sermaye Düzeltme Farkları11 2.373.208 2.373.208Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 1.700.407 1.700.407Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-196.671 -94.648Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-196.671 -94.648Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-196.671 -94.648Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.141.316 4.006.916Yasal Yedekler4.141.316 4.006.916Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları39.722.164 26.435.992Net Dönem Karı veya Zararı6.277.619 13.420.572TOPLAM ÖZKAYNAKLAR120.018.043 113.842.447TOPLAM KAYNAKLAR166.389.870 123.484.705Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 21.508.208 11.552.581Satışların Maliyeti12 -8.972.737 -2.003.987TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.535.471 9.548.594BRÜT KAR (ZARAR)12.535.471 9.548.594Genel Yönetim Giderleri13 -3.834.836 -3.745.562Pazarlama Giderleri13 -5.937.013 -4.878.792Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 373.177 1.913.292Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -430.508 -5.590ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.706.291 2.831.942Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 3.571.328 12.005.060Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 0 -1.416.430FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.277.619 13.420.572SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.277.619 13.420.572SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.277.619 13.420.572DÖNEM KARI (ZARARI)6.277.619 13.420.572Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.277.619 13.420.572Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-102.023 -25.622Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8 -102.023 -25.622Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-102.023 -25.622TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.175.596 13.394.950Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.175.596 13.394.950http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914177BIST