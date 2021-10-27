***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -94.648 4.006.916 26.435.992 13.420.572 113.842.447 113.842.447Transferler134.399 13.286.173 -13.420.572 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-24.715 4.229.447 4.204.732 4.204.732Dönem Sonu Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -119.363 4.141.315 39.722.165 4.229.447 118.047.179 118.047.179Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler140.116 6.137.503 -6.277.619 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.190 7.970.985 7.986.175 7.986.175Dönem Sonu Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -181.481 4.281.432 45.859.667 7.970.985 128.004.218 128.004.218Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.916.418 11.130.071Dönem Karı (Zararı)7.970.985 4.229.447Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.970.985 4.229.447Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.834.556 -2.045.079Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler176.936 9.895Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-160.654 -285.957Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -160.654 -285.957Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler189.817 50.625Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 189.817 50.625Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-1.791.811 -511.181Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.248.844 -1.308.461Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-2.248.844 -1.308.461İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.689.539 9.055.516Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-609.749 -1.543.135İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-609.749 -1.543.135Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler296.248 -666.789İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)296.248 -666.789Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5.207.462 6.946.617Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.550.219 71.503İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-7.550.219 71.503Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.345.797 4.247.320İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.345.797 4.247.320Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.825.968 11.239.884Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler8 0 -72.181Vergi İadeleri (Ödemeleri)90.450 -37.632YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.650.970 -6.179.231Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.218.497 -17.070Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.218.497 -17.070Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-6.224.284 -6.673.342Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri1.791.811 511.181FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 39.657.035 31.183.907Ticari Alacaklar1.157.022 597.273İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,17 354.466 250.946İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 802.556 346.327Stoklar6 59.885.309 65.092.771Peşin Ödenmiş Giderler1.262.590 1.254.261İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 1.262.590 1.254.261ARA TOPLAM104.131.410 98.759.446TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR104.131.410 98.759.446DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar50.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar50.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 52.470.127 52.470.127Maddi Duran Varlıklar1.047.570 4.147Taşıtlar1.036.545 0Mobilya ve Demirbaşlar11.025 4.147Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.687 10.549Bilgisayar Yazılımları8.687 10.549Peşin Ödenmiş Giderler7.263 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.263 0Diğer Duran Varlıklar13.470.539 15.145.601İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar9 13.470.539 15.145.601TOPLAM DURAN VARLIKLAR67.054.186 67.630.424TOPLAM VARLIKLAR171.185.596 166.389.870KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar11.226.014 8.725.171İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 11.226.014 8.725.171Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar39.647 33.394Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.322.675 10.111.780İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 10.322.675 10.111.780Kısa Vadeli Karşılıklar131.521 60.984Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 131.521 60.984Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler70.859 59.707İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 70.859 59.707ARA TOPLAM295.693 246.544Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.803.829 3.846.990İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 7.803.829 3.846.990Uzun Vadeli Karşılıklar463.190 359.100Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 463.190 359.100TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.390.662 27.380.791TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER43.181.378 46.371.827ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar128.004.218 120.018.043Ödenmiş Sermaye11 66.000.000 66.000.000Sermaye Düzeltme Farkları11 2.373.208 2.373.208Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 1.700.407 1.700.407Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-181.481 -196.671Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-181.481 -196.671Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-181.481 -196.671Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.281.432 4.141.316Yasal Yedekler4.281.432 4.141.316Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları45.859.667 39.722.164Net Dönem Karı veya Zararı7.970.985 6.277.619TOPLAM ÖZKAYNAKLAR128.004.218 120.018.043TOPLAM KAYNAKLAR171.185.596 166.389.870Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 18.264.742 16.175.567 10.723.271 8.315.485Satışların Maliyeti12 -5.369.986 -6.988.646 -3.362.060 -3.713.910TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.894.756 9.186.921 7.361.211 4.601.575BRÜT KAR (ZARAR)12.894.756 9.186.921 7.361.211 4.601.575Genel Yönetim Giderleri13 -3.408.775 -2.993.761 -1.142.824 -977.266Pazarlama Giderleri13 -4.310.690 -4.375.327 -1.529.937 -1.567.214Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler160.654 285.957 94.807 26.677Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler5 -1.670.148 0 -507.119 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.665.797 2.103.790 4.276.138 2.083.772Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.305.188 2.125.657 1.677.416 838.125FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.970.985 4.229.447 5.953.554 2.921.897SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.970.985 4.229.447 5.953.554 2.921.897SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.970.985 4.229.447 5.953.554 2.921.897DÖNEM KARI (ZARARI)7.970.985 4.229.447 5.953.554 2.921.897Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.970.985 4.229.447 5.953.554 2.921.897Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15.190 -24.715 -6.477 -7.943Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8 15.190 -24.715 -6.477 -7.943Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.190 -24.715 -6.477 -7.943TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.986.175 4.204.732 5.947.077 2.913.954Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.986.175 4.204.732 5.947.077 2.913.954http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972943BIST