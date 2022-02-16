***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -94.648 4.006.916 26.435.992 13.420.572 113.842.447 113.842.447Transferler134.400 13.286.172 -13.420.572 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-102.023 6.277.619 6.175.596 6.175.596Dönem Sonu Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -196.671 4.141.316 39.722.164 6.277.619 120.018.043 120.018.043Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -196.671 4.141.316 39.722.164 6.277.619 120.018.043 120.018.043Transferler140.116 6.137.503 -6.277.619 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-27.785 24.402.821 24.375.036 24.375.036Dönem Sonu Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -224.456 4.281.432 45.859.667 24.402.821 144.393.079 144.393.079Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.544.429 40.708.181Dönem Karı (Zararı)24.402.821 6.277.619Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)24.402.821 6.277.619Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-16.779.055 -3.666.372Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9,10 266.510 11.434Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-406.648 -366.445Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -406.648 -366.445Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler257.643 -7.398Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 257.643 38.962Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -46.360Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler19 -13.018 -623.029Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler63.295 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 63.295 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-16.946.837 -2.680.934Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19 -11.129.873 -570.000Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler4 -5.816.964 -2.110.934İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.830.394 38.274.940Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.272.328 -83.465İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.272.328 -83.465Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.335.857 -7.152.667İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.335.857 -7.152.667Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8.665.892 8.753.347Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.194.996 31.610.937İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-10.194.996 31.610.937Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.295.969 5.146.788İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.295.969 5.146.788Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.454.160 40.886.187Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 0 -122.781Vergi İadeleri (Ödemeleri)90.269 -55.225YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.247.533 -47.931.343Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.345.091 -17.070Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8,9 -1.345.091 -17.070Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -39.400.127Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-7.915.460 -9.137.175Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri13.018 623.029FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-173.333 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -173.333 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.123.563 -7.223.162NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.123.563 -7.223.162DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 530.522 7.753.684DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.654.085 530.522Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.654.085 530.522Finansal Yatırımlar44.916.331 31.183.907Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4 44.916.331 31.183.907Ticari Alacaklar1.819.601 597.273İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,24 1.607.002 250.946İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 212.599 346.327Stoklar6 56.833.527 65.092.771Peşin Ödenmiş Giderler85.222 9.806İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler85.222 9.806Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar637 90.906Diğer Dönen Varlıklar0 1.254.261İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 0 1.254.261ARA TOPLAM105.309.403 98.759.446TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR105.309.403 98.759.446DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar50.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar50.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 63.600.000 52.470.127Maddi Duran Varlıklar1.223.839 4.147Taşıtlar8 981.990 0Mobilya ve Demirbaşlar8 241.849 4.147Kullanım Hakkı Varlıkları10 900.367 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.067 10.549Bilgisayar Yazılımları9 8.067 10.549Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0Diğer Duran Varlıklar13.988.589 15.145.601İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 13.988.589 15.145.601TOPLAM DURAN VARLIKLAR79.770.862 67.630.424TOPLAM VARLIKLAR185.080.265 166.389.870KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları328.398 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları328.398 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 328.398 0Ticari Borçlar11.973.573 8.725.171İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 11.973.573 8.725.171Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar39.685 33.394Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.593.945 10.111.780İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 9.593.945 10.111.780Kısa Vadeli Karşılıklar134.937 60.984Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 134.937 60.984Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler88.530 59.707İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 88.530 59.707ARA TOPLAM22.159.068 18.991.036TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.159.068 18.991.036UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar600.560 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar600.560 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 600.560 0Ticari Borçlar9.306.957 22.928.157İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 9.306.957 22.928.157Diğer Borçlar424.346 246.544İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar424.346 246.544Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.625.680 3.846.990İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 7.625.680 3.846.990Uzun Vadeli Karşılıklar570.575 359.100Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 570.575 359.100TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.528.118 27.380.791TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER40.687.186 46.371.827ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar144.393.079 120.018.043Ödenmiş Sermaye15 66.000.000 66.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 2.373.208 2.373.208Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.700.407 1.700.407Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-224.456 -196.671Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-224.456 -196.671Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-224.456 -196.671Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.281.432 4.141.316Yasal Yedekler4.281.432 4.141.316Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları45.859.667 39.722.164Net Dönem Karı veya Zararı24.402.821 6.277.619TOPLAM ÖZKAYNAKLAR144.393.079 120.018.043TOPLAM KAYNAKLAR185.080.265 166.389.870Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 28.185.318 21.508.208Satışların Maliyeti16 -8.992.762 -9.113.806TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.192.556 12.394.402BRÜT KAR (ZARAR)19.192.556 12.394.402Genel Yönetim Giderleri17 -4.886.368 -3.834.836Pazarlama Giderleri17 -5.443.610 -5.795.944Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 406.648 373.177Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -2.126.087 -430.508ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.143.139 2.706.291Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 17.322.977 3.571.328FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.466.116 6.277.619Finansman Giderleri20 -63.295 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.402.821 6.277.619SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24.402.821 6.277.619DÖNEM KARI (ZARARI)24.402.821 6.277.619Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları24.402.821 6.277.619Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-27.785 -102.023Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -27.785 -102.023Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-27.785 -102.023TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.375.036 6.175.596Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları24.375.036 6.175.596http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002202BIST