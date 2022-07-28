***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
28.07.2022 18:37
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -196.671 4.141.316 39.722.164 6.277.619 120.018.043 120.018.043
Transferler
140.116 6.137.503 -6.277.619 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.667 2.017.431 2.039.098 2.039.098
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -175.004 4.281.432 45.859.667 2.017.431 122.057.141 122.057.141
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -224.456 4.281.432 45.859.667 24.402.821 144.393.079 144.393.079
Transferler
734.911 23.667.910 -24.402.821 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.057 9.768.895 9.751.838 9.751.838
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -241.513 5.016.343 69.527.577 9.768.895 154.144.917 154.144.917
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.271.422 -2.254.155
Dönem Karı (Zararı)
9.768.895 2.017.431
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.768.895 2.017.431
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.654.921 -2.364.900
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 319.948 3.976
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-681.704 -65.847
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -681.704 -65.847
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
368.635 212.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 368.635 212.243
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
19 -7.979 -6.020
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
75.669 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 75.669 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.729.490 -2.509.252
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 -3.729.490 -2.509.252
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.842.140 -1.906.409
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.015.040 -205.772
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.404.878 -269.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-610.162 64.109
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.999.244 -2.193.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.999.244 -2.193.072
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.342.168 1.940.208
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.388.434 -4.999.126
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.388.434 -4.999.126
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.218.410 3.551.353
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.218.410 3.551.353
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.271.834 -2.253.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-412 -277
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.426.960 2.433.084
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.264 -10.805
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -9.264 -10.805
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
4 -81.544.373 -69.272.660
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
4 80.126.677 71.716.549
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-232.911 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -232.911 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-388.449 178.929
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-388.449 178.929
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.654.085 530.522
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.265.636 709.451
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.265.636 1.654.085
Finansal Yatırımlar
50.071.496 44.916.331
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 50.071.496 44.916.331
Ticari Alacaklar
4.834.641 1.819.601
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,24 4.011.880 1.607.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 822.761 212.599
Stoklar
6 53.173.063 56.833.527
Peşin Ödenmiş Giderler
3.940.892 85.222
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 3.940.892 85.222
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.049 637
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
113.286.777 105.309.403
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
113.286.777 105.309.403
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
50.000 50.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
50.000 50.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 63.600.000 63.600.000
Maddi Duran Varlıklar
1.097.727 1.223.839
Taşıtlar
8 872.880 981.990
Mobilya ve Demirbaşlar
8 224.847 241.849
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 717.036 900.367
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.826 8.067
Bilgisayar Yazılımları
9 6.826 8.067
Peşin Ödenmiş Giderler
16.187 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.187 0
Diğer Duran Varlıklar
13.115.976 13.988.589
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 13.115.976 13.988.589
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
78.603.752 79.770.862
TOPLAM VARLIKLAR
191.890.529 185.080.265
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
171.156 328.398
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
171.156 328.398
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 171.156 328.398
Ticari Borçlar
12.001.216 11.973.573
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 12.001.216 11.973.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
59.547 39.685
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.424.185 9.593.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 9.424.185 9.593.945
Kısa Vadeli Karşılıklar
99.353 134.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 99.353 134.937
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
92.155 88.530
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 92.155 88.530
ARA TOPLAM
21.847.612 22.159.068
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.847.612 22.159.068
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
600.560 600.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
600.560 600.560
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 600.560 600.560
Ticari Borçlar
3.794.550 9.306.957
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.794.550 9.306.957
Diğer Borçlar
520.676 424.346
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
520.676 424.346
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.990.363 7.625.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 9.990.363 7.625.680
Uzun Vadeli Karşılıklar
991.851 570.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 991.851 570.575
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.898.000 18.528.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.745.612 40.687.186
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
154.144.917 144.393.079
Ödenmiş Sermaye
15 66.000.000 66.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 2.373.208 2.373.208
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.700.407 1.700.407
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-241.513 -224.456
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-241.513 -224.456
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-241.513 -224.456
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.016.343 4.281.432
Yasal Yedekler
5.016.343 4.281.432
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
69.527.577 45.859.667
Net Dönem Karı veya Zararı
9.768.895 24.402.821
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
154.144.917 144.393.079
TOPLAM KAYNAKLAR
191.890.529 185.080.265
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 19.150.469 7.541.471 13.754.789 3.167.565
Satışların Maliyeti
16 -4.506.829 -2.097.708 -3.151.469 -823.349
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.643.640 5.443.763 10.603.320 2.344.216
BRÜT KAR (ZARAR)
14.643.640 5.443.763 10.603.320 2.344.216
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.818.180 -2.265.951 -1.742.221 -1.236.275
Pazarlama Giderleri
17 -4.846.649 -2.690.971 -2.216.693 -1.299.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 681.704 65.847 581.502 49.493
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -753.420 -1.163.029 -349.883 -557.105
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.907.095 -610.341 6.876.025 -699.259
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 3.937.469 2.627.772 2.001.922 1.380.301
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.844.564 2.017.431 8.877.947 681.042
Finansman Giderleri
20 -75.669 0 -36.250 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.768.895 2.017.431 8.841.697 681.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.768.895 2.017.431 8.841.697 681.042
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.768.895 2.017.431 8.841.697 681.042
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.768.895 2.017.431 8.841.697 681.042
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-17.057 21.667 -671 -5.646
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -17.057 21.667 -671 -5.646
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.057 21.667 -671 -5.646
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.751.838 2.039.098 8.841.026 675.396
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.751.838 2.039.098 8.841.026 675.396
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048798
BIST