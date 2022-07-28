***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -196.671 4.141.316 39.722.164 6.277.619 120.018.043 120.018.043Transferler140.116 6.137.503 -6.277.619 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21.667 2.017.431 2.039.098 2.039.098Dönem Sonu Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -175.004 4.281.432 45.859.667 2.017.431 122.057.141 122.057.141Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -224.456 4.281.432 45.859.667 24.402.821 144.393.079 144.393.079Transferler734.911 23.667.910 -24.402.821 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17.057 9.768.895 9.751.838 9.751.838Dönem Sonu Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -241.513 5.016.343 69.527.577 9.768.895 154.144.917 154.144.917Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.271.422 -2.254.155Dönem Karı (Zararı)9.768.895 2.017.431Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.768.895 2.017.431Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.654.921 -2.364.900Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9,10 319.948 3.976Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-681.704 -65.847Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -681.704 -65.847Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler368.635 212.243Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 368.635 212.243Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler19 -7.979 -6.020Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler75.669 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 75.669 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.729.490 -2.509.252Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler4 -3.729.490 -2.509.252İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.842.140 -1.906.409Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.015.040 -205.772İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.404.878 -269.881İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-610.162 64.109Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.999.244 -2.193.072İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.999.244 -2.193.072Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler4.342.168 1.940.208Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.388.434 -4.999.126İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-5.388.434 -4.999.126Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.218.410 3.551.353İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.218.410 3.551.353Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.271.834 -2.253.878Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-412 -277YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.426.960 2.433.084Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.264 -10.805Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8,9 -9.264 -10.805Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları4 -81.544.373 -69.272.660Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri4 80.126.677 71.716.549FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-232.911 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -232.911 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-388.449 178.929NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-388.449 178.929DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.654.085 530.522DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.265.636 709.451Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.265.636 1.654.085Finansal Yatırımlar50.071.496 44.916.331Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4 50.071.496 44.916.331Ticari Alacaklar4.834.641 1.819.601İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,24 4.011.880 1.607.002İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 822.761 212.599Stoklar6 53.173.063 56.833.527Peşin Ödenmiş Giderler3.940.892 85.222İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 3.940.892 85.222Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.049 637Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM113.286.777 105.309.403TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR113.286.777 105.309.403DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar50.000 50.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar50.000 50.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 63.600.000 63.600.000Maddi Duran Varlıklar1.097.727 1.223.839Taşıtlar8 872.880 981.990Mobilya ve Demirbaşlar8 224.847 241.849Kullanım Hakkı Varlıkları10 717.036 900.367Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.826 8.067Bilgisayar Yazılımları9 6.826 8.067Peşin Ödenmiş Giderler16.187 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.187 0Diğer Duran Varlıklar13.115.976 13.988.589İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 13.115.976 13.988.589TOPLAM DURAN VARLIKLAR78.603.752 79.770.862TOPLAM VARLIKLAR191.890.529 185.080.265KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları171.156 328.398İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları171.156 328.398Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 171.156 328.398Ticari Borçlar12.001.216 11.973.573İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 12.001.216 11.973.573Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar59.547 39.685Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.424.185 9.593.945İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 9.424.185 9.593.945Kısa Vadeli Karşılıklar99.353 134.937Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 99.353 134.937Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler92.155 88.530İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 92.155 88.530ARA TOPLAM21.847.612 22.159.068TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.847.612 22.159.068UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar600.560 600.560İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar600.560 600.560Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 600.560 600.560Ticari Borçlar3.794.550 9.306.957İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.794.550 9.306.957Diğer Borçlar520.676 424.346İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar520.676 424.346Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.990.363 7.625.680İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 9.990.363 7.625.680Uzun Vadeli Karşılıklar991.851 570.575Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 991.851 570.575TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.898.000 18.528.118TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER37.745.612 40.687.186ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar154.144.917 144.393.079Ödenmiş Sermaye15 66.000.000 66.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 2.373.208 2.373.208Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.700.407 1.700.407Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-241.513 -224.456Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-241.513 -224.456Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-241.513 -224.456Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.016.343 4.281.432Yasal Yedekler5.016.343 4.281.432Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları69.527.577 45.859.667Net Dönem Karı veya Zararı9.768.895 24.402.821TOPLAM ÖZKAYNAKLAR154.144.917 144.393.079TOPLAM KAYNAKLAR191.890.529 185.080.265Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 19.150.469 7.541.471 13.754.789 3.167.565Satışların Maliyeti16 -4.506.829 -2.097.708 -3.151.469 -823.349TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.643.640 5.443.763 10.603.320 2.344.216BRÜT KAR (ZARAR)14.643.640 5.443.763 10.603.320 2.344.216Genel Yönetim Giderleri17 -3.818.180 -2.265.951 -1.742.221 -1.236.275Pazarlama Giderleri17 -4.846.649 -2.690.971 -2.216.693 -1.299.588Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 681.704 65.847 581.502 49.493Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -753.420 -1.163.029 -349.883 -557.105ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.907.095 -610.341 6.876.025 -699.259Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 3.937.469 2.627.772 2.001.922 1.380.301FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.844.564 2.017.431 8.877.947 681.042Finansman Giderleri20 -75.669 0 -36.250 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.768.895 2.017.431 8.841.697 681.042SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.768.895 2.017.431 8.841.697 681.042DÖNEM KARI (ZARARI)9.768.895 2.017.431 8.841.697 681.042Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.768.895 2.017.431 8.841.697 681.042Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-17.057 21.667 -671 -5.646Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -17.057 21.667 -671 -5.646Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-17.057 21.667 -671 -5.646TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.751.838 2.039.098 8.841.026 675.396Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.751.838 2.039.098 8.841.026 675.396http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048798BIST