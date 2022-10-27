***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -196.671 4.141.316 39.722.164 6.277.619 120.018.043 120.018.043Transferler140.116 6.137.503 -6.277.619Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.190 7.970.985 7.986.175 7.986.175Dönem Sonu Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -181.481 4.281.432 45.859.667 7.970.985 128.004.218 128.004.218Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -224.456 4.281.432 45.859.667 24.402.821 144.393.079 144.393.079Transferler734.911 23.667.910 -24.402.821Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-43.946 19.416.988 19.373.042 19.373.042Dönem Sonu Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -268.402 5.016.343 69.527.577 19.416.988 163.766.121 163.766.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.980.901 6.462.178Dönem Karı (Zararı)19.416.988 7.970.985Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)19.416.988 7.970.985Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.110.088 -3.288.796Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9,10 481.443 176.936Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-917.863 -160.654Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -917.863 -160.654Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler680.545 189.817Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 680.545 189.817Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler19 -129.480 -9.468Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler108.540 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 108.540 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.333.273 -3.485.427Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler4 -6.333.273 -3.485.427İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.323.091 1.689.539Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.896.240 -609.749İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.331.820 -103.520İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-564.420 -506.229Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.688.622 296.248İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.688.622 296.248Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6.266.576 5.207.462Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.160.746 -7.550.219İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-8.160.746 -7.550.219Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.155.941 4.345.797İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.155.941 4.345.797Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.983.809 6.371.728Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.908 90.450YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI831.766 -6.196.730Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.264 -1.218.497Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8,9 -9.264 -1.218.497Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları4 -124.467.448 -106.143.229Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri4 125.308.478 101.164.996FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-349.367 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -349.367 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.463.300 265.448NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.463.300 265.448DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.654.085 530.522DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 11.117.385 795.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 11.117.385 1.654.085Finansal Yatırımlar50.538.054 44.916.331Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4 50.538.054 44.916.331Ticari Alacaklar4.715.841 1.819.601İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,24 3.938.822 1.607.002İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 777.019 212.599Stoklar6 51.484.814 56.833.527Peşin Ödenmiş Giderler3.662.122 85.222İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 3.662.122 85.222Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar3.545 637ARA TOPLAM121.521.761 105.309.403TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR121.521.761 105.309.403DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar50.000 50.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar50.000 50.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 63.600.000 63.600.000Maddi Duran Varlıklar1.030.038 1.223.839Taşıtlar8 818.325 981.990Mobilya ve Demirbaşlar8 211.713 241.849Kullanım Hakkı Varlıkları10 623.851 900.367Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.205 8.067Lisanslar9 6.205 8.067Peşin Ödenmiş Giderler16.187 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.187 0Diğer Duran Varlıklar12.084.123 13.988.589İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 12.084.123 13.988.589TOPLAM DURAN VARLIKLAR77.410.404 79.770.862TOPLAM VARLIKLAR198.932.165 185.080.265KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları353.338 328.398İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları353.338 328.398Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 353.338 328.398Ticari Borçlar12.011.661 11.973.573İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 12.011.661 11.973.573Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar81.634 39.685Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.555.554 9.593.945İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 10.555.554 9.593.945Kısa Vadeli Karşılıklar155.353 134.937Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 155.353 134.937Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler139.587 88.530İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 139.587 88.530ARA TOPLAM23.297.127 22.159.068TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.297.127 22.159.068UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar334.793 600.560İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar334.793 600.560Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 334.793 600.560Ticari Borçlar958.104 9.306.957İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 958.104 9.306.957Diğer Borçlar574.365 424.346İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar574.365 424.346Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.727.005 7.625.680İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 8.727.005 7.625.680Uzun Vadeli Karşılıklar1.274.650 570.575Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 1.274.650 570.575TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.868.917 18.528.118TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER35.166.044 40.687.186ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar163.766.121 144.393.079Ödenmiş Sermaye15 66.000.000 66.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 2.373.208 2.373.208Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.700.407 1.700.407Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-268.402 -224.456Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-268.402 -224.456Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-268.402 -224.456Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.016.343 4.281.432Yasal Yedekler5.016.343 4.281.432Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları69.527.577 45.859.667Net Dönem Karı veya Zararı19.416.988 24.402.821TOPLAM ÖZKAYNAKLAR163.766.121 144.393.079TOPLAM KAYNAKLAR198.932.165 185.080.265Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 33.973.874 18.264.742 14.823.405 10.723.271Satışların Maliyeti16 -6.700.758 -5.586.466 -2.193.929 -3.488.758TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)27.273.116 12.678.276 12.629.476 7.234.513BRÜT KAR (ZARAR)27.273.116 12.678.276 12.629.476 7.234.513Genel Yönetim Giderleri17 -6.100.247 -3.408.775 -2.282.067 -1.142.824Pazarlama Giderleri17 -8.404.590 -4.094.210 -3.557.941 -1.403.239Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 917.863 160.654 236.159 94.807Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -1.048.367 -1.670.148 -294.947 -507.119ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.637.775 3.665.797 6.730.680 4.276.138Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 6.887.753 4.305.188 2.950.284 1.677.416FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.525.528 7.970.985 9.680.964 5.953.554Finansman Giderleri20 -108.540 0 -32.871 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.416.988 7.970.985 9.648.093 5.953.554SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.416.988 7.970.985 9.648.093 5.953.554DÖNEM KARI (ZARARI)19.416.988 7.970.985 9.648.093 5.953.554Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları19.416.988 7.970.985 9.648.093 5.953.554Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-43.946 15.190 -26.889 -6.477Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -43.946 15.190 -26.889 -6.477Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-43.946 15.190 -26.889 -6.477TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.373.042 7.986.175 9.621.204 5.947.077Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları19.373.042 7.986.175 9.621.204 5.947.077http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074753BIST