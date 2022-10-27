***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 18:15
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -196.671 4.141.316 39.722.164 6.277.619 120.018.043 120.018.043
Transferler
140.116 6.137.503 -6.277.619
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.190 7.970.985 7.986.175 7.986.175
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -181.481 4.281.432 45.859.667 7.970.985 128.004.218 128.004.218
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -224.456 4.281.432 45.859.667 24.402.821 144.393.079 144.393.079
Transferler
734.911 23.667.910 -24.402.821
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.946 19.416.988 19.373.042 19.373.042
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -268.402 5.016.343 69.527.577 19.416.988 163.766.121 163.766.121
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.980.901 6.462.178
Dönem Karı (Zararı)
19.416.988 7.970.985
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.416.988 7.970.985
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.110.088 -3.288.796
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 481.443 176.936
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-917.863 -160.654
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -917.863 -160.654
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
680.545 189.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 680.545 189.817
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
19 -129.480 -9.468
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
108.540 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 108.540 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.333.273 -3.485.427
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 -6.333.273 -3.485.427
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.323.091 1.689.539
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.896.240 -609.749
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.331.820 -103.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-564.420 -506.229
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.688.622 296.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.688.622 296.248
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6.266.576 5.207.462
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.160.746 -7.550.219
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.160.746 -7.550.219
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.155.941 4.345.797
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.155.941 4.345.797
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.983.809 6.371.728
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.908 90.450
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
831.766 -6.196.730
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.264 -1.218.497
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -9.264 -1.218.497
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
4 -124.467.448 -106.143.229
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
4 125.308.478 101.164.996
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-349.367 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -349.367 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.463.300 265.448
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.463.300 265.448
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.654.085 530.522
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.117.385 795.970
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 11.117.385 1.654.085
Finansal Yatırımlar
50.538.054 44.916.331
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 50.538.054 44.916.331
Ticari Alacaklar
4.715.841 1.819.601
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,24 3.938.822 1.607.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 777.019 212.599
Stoklar
6 51.484.814 56.833.527
Peşin Ödenmiş Giderler
3.662.122 85.222
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 3.662.122 85.222
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.545 637
ARA TOPLAM
121.521.761 105.309.403
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
121.521.761 105.309.403
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
50.000 50.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
50.000 50.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 63.600.000 63.600.000
Maddi Duran Varlıklar
1.030.038 1.223.839
Taşıtlar
8 818.325 981.990
Mobilya ve Demirbaşlar
8 211.713 241.849
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 623.851 900.367
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.205 8.067
Lisanslar
9 6.205 8.067
Peşin Ödenmiş Giderler
16.187 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.187 0
Diğer Duran Varlıklar
12.084.123 13.988.589
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 12.084.123 13.988.589
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
77.410.404 79.770.862
TOPLAM VARLIKLAR
198.932.165 185.080.265
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
353.338 328.398
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
353.338 328.398
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 353.338 328.398
Ticari Borçlar
12.011.661 11.973.573
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 12.011.661 11.973.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
81.634 39.685
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.555.554 9.593.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 10.555.554 9.593.945
Kısa Vadeli Karşılıklar
155.353 134.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 155.353 134.937
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
139.587 88.530
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 139.587 88.530
ARA TOPLAM
23.297.127 22.159.068
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.297.127 22.159.068
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
334.793 600.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
334.793 600.560
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 334.793 600.560
Ticari Borçlar
958.104 9.306.957
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 958.104 9.306.957
Diğer Borçlar
574.365 424.346
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
574.365 424.346
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.727.005 7.625.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 8.727.005 7.625.680
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.274.650 570.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.274.650 570.575
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.868.917 18.528.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.166.044 40.687.186
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
163.766.121 144.393.079
Ödenmiş Sermaye
15 66.000.000 66.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 2.373.208 2.373.208
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.700.407 1.700.407
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-268.402 -224.456
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-268.402 -224.456
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-268.402 -224.456
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.016.343 4.281.432
Yasal Yedekler
5.016.343 4.281.432
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
69.527.577 45.859.667
Net Dönem Karı veya Zararı
19.416.988 24.402.821
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
163.766.121 144.393.079
TOPLAM KAYNAKLAR
198.932.165 185.080.265
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 33.973.874 18.264.742 14.823.405 10.723.271
Satışların Maliyeti
16 -6.700.758 -5.586.466 -2.193.929 -3.488.758
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.273.116 12.678.276 12.629.476 7.234.513
BRÜT KAR (ZARAR)
27.273.116 12.678.276 12.629.476 7.234.513
Genel Yönetim Giderleri
17 -6.100.247 -3.408.775 -2.282.067 -1.142.824
Pazarlama Giderleri
17 -8.404.590 -4.094.210 -3.557.941 -1.403.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 917.863 160.654 236.159 94.807
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.048.367 -1.670.148 -294.947 -507.119
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.637.775 3.665.797 6.730.680 4.276.138
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 6.887.753 4.305.188 2.950.284 1.677.416
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.525.528 7.970.985 9.680.964 5.953.554
Finansman Giderleri
20 -108.540 0 -32.871 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.416.988 7.970.985 9.648.093 5.953.554
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.416.988 7.970.985 9.648.093 5.953.554
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.416.988 7.970.985 9.648.093 5.953.554
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19.416.988 7.970.985 9.648.093 5.953.554
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-43.946 15.190 -26.889 -6.477
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -43.946 15.190 -26.889 -6.477
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-43.946 15.190 -26.889 -6.477
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.373.042 7.986.175 9.621.204 5.947.077
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19.373.042 7.986.175 9.621.204 5.947.077
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074753
BIST